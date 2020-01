SPAL: verso l’Hellas senza Reca e Jankovic

Difficili i recuperi dell’esterno e del trequartista

Allenamento pomeridiano, il primo del nuovo anno, per i giocatori della Spal in vista dell’importantissimo confronto con il Verona. Reca e Jankovic hanno svolto un’attività ridotta. Sembra da escludere il recupero dell’esterno polacco, difficile anche quello del trequartista montenegrino. Prevedibile il rientro di Di Francesco a supporto di Petagna. A centrocampo Murgia, Valoti e Kurtic si contendono due maglie. Per il resto dovrebbe essere confermata la squadra che ha affrontato il Torino.