SPAL: verso un gennaio di fuoco

Tra partite fondamentali e mercato in arrivo un periodo determinante

Il primo mese del 2020 avrà un peso determinante se non decisivo per il terzo campionato di serie A della Spal. Da una parte il mercato che abbasserà definitivamente le serrande proprio a fine gennaio, dall’altra una serie di gare fondamentali non solo per la classifica, tornata a riaccendere le speranze dopo il bel regalo di Natale che la squadra di Semplici ha fatto a sé stessa e ai tifosi biancoazzurri a Torino. E’ probabile che i risultati specie dei confronti con il Verona e la Fiorentina, in rapida successione dopo la pausa, possano avere pure un peso sulla campagna acquisti e cessioni. Le necessità sono davanti agli occhi di tutti. Almeno un rinforzo per reparto appare indispensabile. In caso questo obiettivo venisse centrato il salto di qualità sarebbe garantito, questo anche perché sono pronti Di Francesco e Reca ed ormai è evidente che Strefezza può essere considerato a tutti gli effetti un elemento sul quale Semplici può fare affidamento, o come titolare, o come valida alternativa. Il tutto in attesa dei ritorni di Fares e D’Alessandro che comunque non sono ancora alle porte. La posizione di classifica della Spal dopo Verona e Fiorentina potrebbe influire anche nelle risposte che Vagnati potrà avere dai rinforzi sui quali ha puntato gli occhi. A fronte di una proposta di ingaggio una cosa sarebbe infatti vedersi contattato da una squadra con la quota salvezza a tiro, un’altra qualora per colmare il distacco dal quart’ultimo posto si dovesse confidare un miracolo. Discorso simile per la società. La strategia è stata da tempo indicata dalla proprietà: il mercato non dovrà comportare ingenti impegni, per gli innesti potrà essere utilizzato quanto ricavato dalle cessioni. Prima di tutto non mettere a repentaglio gli equilibri di bilancio, anche se siamo convinti, come sempre fatto in questi anni che, se dovesse prospettarsi qualche importante opportunità, seppur senza fare follie, i Colombarini interverranno. Politica condivisibile per una realtà come quella di Ferrara che può paragonarsi con ben poche antagoniste del massimo campionato. Doveroso ritornare al 12 luglio del 2013, il giorno dell’arrivo della famiglia Colombarini al capezzale della Spal. La promessa, all’allora sindaco Tiziano Tagliani e alla città, fu di farsi carico delle sorti biancoazzurre per un periodo dai quattro ai sei anni. Obiettivo riportare la squadra in serie B, con i necessari investimenti, per poi arrivare ad una gestione che non comportasse ulteriori esborsi. Mandato affidato alla coppia Mattioli-Vagnati che è andata, viste le esperienze precedenti, abbondantemente oltre le più rosee aspettative, anche grazie alla scoperta di un certo Leonardo Semplici. Ora la troika biancoazzurra è attesa da un’altra prova forse ancor più difficile. Si parte dal compito che attende il Direttore che dovrà fare miracoli sul mercato per arrivare a quello che attende il tecnico impegnato a guidare una squadra a cui non fanno difetto i problemi verso la terza salvezza. Da qui a fine gennaio quando si chiuderanno le trattive ci si possono aspettare tante novità. Partiamo da una certezza, a meno che non si registri un crollo della squadra tale da azzerare o quasi le speranze di salvezza prima della conclusione del mercato, Petagna non partirà. Una mossa strategicamente interessante potrebbe essere quella di chiudere un accordo di cessione con una big in grado di assicurare forti introiti, con permanenza a Ferrara dell’attaccante fino a giugno. Altra certezza la partenza di Sala. Con l’ex blucerchiato potrebbero salutare Ferrara Salamon, Moncini e Jankovic. Sono tutti giocatori chiaramente ai margini dell’attuale progetto. E’ chiaro che queste partenze, se si fa eccezione per Moncini, comporterebbero solo la possibilità di abbassare il monte retribuzioni, mentre dalla cessione dell’ex attaccante del Cittadella potrebbe ricavarsi qualche milione di euro. Visto che in questo momento non si può tanto operare in prospettiva, ma si pensare alla salvezza, ecco che non sono da escludere in uscita altri movimenti peso. Non perché sono in discussione le qualità dei giocatori eventualmente destinati ad altri lidi ma per arrivare a condurre in porto operazioni indispensabili per assicurare quanto necessario a migliorare la rosa oggi a disposizione di Semplici. Ecco che, viste anche le possibilità di trovare società interessate, si potrebbero ipotizzare il sacrificio elementi di peso, quali Igor, Kurtic e Paloschi. Il centrale brasiliano potrebbe essere rimpiazzato da un giocatore con maggiore esperienza nel campionato italiano e capace di garantire maggiore affidabilità in fase difensiva. Per quanto riguarda Kurtic l’obiettivo potrebbe essere quello di arrivare ad un elemento in grado, oltre che di costruire il gioco, capace di farsi sentire in fase di ripiegamento. In attacco poi è chiaro, sin dal mercato estivo, in cui per i motivi ben noti a tutti, l’obiettivo non si è potuto centrare, come la Spal si ritrovi senza una puta con le caratteristiche necessarie per far coppia con Petagna. Un lavoro veramente impegnativo quello che attende quindi Davide Vagnati. La concorrenza per raggiungere i giocatori sul suo taccuino è forte e contemporaneamente piazzare gli elementi in esubero spesso si rivela un’impresa. Nel frattempo toccherà alla squadra dimostrare che quello di Torino non è stato un episodio, così da agevolare il lavoro del Direttore e convincere qualche giocatore oggi titubante ad accettare le proposte della Spal che dalla sua ha la possibilità di presentarsi con la credibilità che ha saputo costruirsi in questi anni. Una carta da giocare non di poco conto, verosimilmente solo sul mercato italiano, visto che ai campionati stranieri, anche memori delle precedenti esperienze, per varie ragioni, non sembra opportuno pensare di ricorrere.