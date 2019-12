SPAL: via alla prevendita libera per il Verona

Gara in programma domenica 5 gennaio, alle ore 15.00

E’ aperta la prevendita libera per SPAL-Hellas Verona, 18^ giornata d’andata di Serie A Tim 2019-2020, programmata allo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara domenica 5 gennaio 2020 alle ore 15.00.

In occasione della partita, sarà applicata una speciale tariffa per il Settore Curva Est per i possessori di Spal Card (tariffa valida solo per l’intestatario della tessera) applicata alle categorie Donne/Over/Under 18 (Nati dal 01/01/2002) e solo per acquisti presso i punti vendita.

Prevendita per possessori di SPAL Card: dalle ore 12.00 di giovedì 19 dicembre alle ore 23:59 del 22 dicembre.

Prevendita libera: dalle ore 12.00 di lunedì 23 dicembre alle ore 13.00 di domenica 5 gennaio 2020.

Prevendita Settore Ospiti: dalle ore 12.00 di lunedì 23 dicembre alle ore 19.00 di sabato 4 gennaio 2020.

Canali di vendita: www.vivaticket.it e rivendite autorizzate Vivaticket.

Cambio nominativo: consentito per gli abbonamenti, inibito per i biglietti.

Apertura biglietteria nel giorno gara: dalle ore 12.00 alle ore 15.45.

INFORMAZIONI GENERALI:

I residenti nella provincia di Ferrara potranno acquistare biglietti nel Settore Ospiti solo se in possesso di Fidelity Card della società Hellas Verona.

Nel periodo di vendita a loro dedicato, i possessori di SPAL Card potranno acquistare a persona: 3 biglietti in caso siano abbonati, 1 biglietto per il titolare della SPAL Card più altri 3 biglietti in caso non siano abbonati.

I residenti della Provincia di Verona potranno acquistare biglietti per tutti i settori dello Stadio e non nel solo settore ospiti senza possedere la fidelity card dell’Hellas Verona.

La vendita del Settore Ospiti sarà limitata ad una capienza di 1.000 posti, fino ad eventuali modifiche in sede Gos.

L’acquisto dei biglietti al botteghino nel giorno gara prevede una maggiorazione di 5€ rispetto alle tariffe sotto riportate.

La richiesta di biglietti omaggio per la categoria Under 14 potrà essere effettuata fino a venerdì 27 dicembre alle ore 19.00. Le giornate di ritiro saranno giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2020 con orario 10-13 e 14.30-17.30 presso SPAL Point al Centro Commerciale “Le Mura” di Ferrara.

I biglietti della categoria Ragazzi per i settori di Curva Ovest, Curva Est e Settore Ospiti sono acquistabili solamente presso i punti vendita Vivaticket

Si raccomanda di acquistare i biglietti soltanto sui canali di vendita autorizzati (circuito Vivaticket). SPAL srl non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati su siti web non autorizzati.