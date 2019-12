SPAL: via alla prevendita per il Verona

Il match spareggio in programma il 5 gennaio. Agevolazioni in Curva Est

E’ aperta la prevendita per Spsl-Hellas Verona, gara in programma domenica 5 gennaio 2020 alle ore 15.00.

In occasione della partita, sarà applicata una speciale tariffa per il Settore Curva Est per i possessori di Spal Card (tariffa valida solo per l’intestatario della tessera) applicata alle categorie Donne/Over/Under 18 (Nati dal 01/01/2002) e solo per acquisti presso i punti vendita.

Prevendita per possessori di SPAL Card: dalle ore 12.00 di giovedì 19 dicembre alle ore 23:59 del 22 dicembre.

Prevendita libera: dalle ore 12.00 di lunedì 23 dicembre alle ore 13.00 di domenica 5 gennaio 2020.

Prevendita Settore Ospiti: dalle ore 12.00 di lunedì 23 dicembre alle ore 19.00 di sabato 4 gennaio 2020.

Canali di vendita: www.vivaticket.it e rivendite autorizzate Vivaticket.

Cambio nominativo: consentito per gli abbonamenti, inibito per i biglietti.

Apertura biglietteria nel giorno gara: dalle ore 12.00 alle ore 15.45.

INFORMAZIONI GENERALI:

I residenti nella provincia di Ferrara potranno acquistare biglietti nel Settore Ospiti solo se in possesso di Fidelity Card della società Hellas Verona.

Nel periodo di vendita a loro dedicato, i possessori di SPAL Card potranno acquistare a persona: 3 biglietti in caso siano abbonati, 1 biglietto per il titolare della SPAL Card più altri 3 biglietti in caso non siano abbonati.

Sarà applicata una speciale tariffa per il Settore Curva Est per i possessori di Spal Card (tariffa valida solo per l’intestatario della tessera) applicata alle categorie Donne/Over/Under 18 (Nati dal 01/01/2002) e solo per acquisti presso i punti vendita.

I residenti nella provincia di Verona potranno acquistare solamente nel Settore Ospiti (salvo diverse disposizioni dell’Osservatorio) e solamente se in possesso di Fidelity Card della società Hellas Verona.

L’acquisto dei biglietti al botteghino nel giorno gara prevede una maggiorazione di 5€ rispetto alle tariffe sotto riportate.

La richiesta di biglietti omaggio per la categoria Under 14 potrà essere effettuata fino a venerdì 27 dicembre alle ore 19.00. Le giornate di ritiro saranno giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2020 con orario 10-13 e 14.30-17.30 presso SPAL Point al Centro Commerciale “Le Mura” di Ferrara.

I biglietti della categoria Ragazzi per i settori di Curva Ovest, Curva Est e Settore Ospiti sono acquistabili solamente presso i punti vendita Vivaticket

Si raccomanda di acquistare i biglietti soltanto sui canali di vendita autorizzati (circuito Vivaticket). SPAL srl non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati su siti web non autorizzati.