SPORT: verso la ripresa degli allenamenti il 4 maggio

Dopo l’incontro con le componenti del calcio, il Ministro Spadafora si confronterà con i colleghi del Governo e della Commissione Medico Scientifica, che non dovrebbero ancora fissare date per la ripresa dei campionati

Si è concluso l’incontro in videoconferenza tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e i rappresentanti delle varie componenti del calcio, Gabriele Gravina, Presidente F.I.G.C., Marco Brunelli, Segretario Generale F.I.G.C., Cosimo Sibilia, Vice Presidente Vicario FIGC e Presidente Lega Nazionale Dilettanti, Renzo Ulivieri, Presidente Associazione Italiana Allenatori Calcio, Paolo Dal Pino, Presidente Lega Calcio serie “A”, Mauro Balata, Presidente Lega Calcio serie “B”, Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, Damiano Tommasi, Presidente Associazione Italiana Calciatori, Marcello Nicchi, Presidente Associazione Italiana Arbitri, Maurizio Casasco, Presidente Federazione Medico Sportiva, Paolo Zeppilli, Presidente Commissione Medico Scientifica della F.I.G.C.:

Francesco Vaia, Esperto della Commissione. Il responsabile del dicastero dello Sport si relazionerà con il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Comitato Medico Scientifico con i qualinesaminerà anche le relazioni stilate dalle altre Federazioni, prima di predisporre le indicazioni sulla ripresa delle attività che dovrebbero essere contenute nel prossimo decreto del Governo. Probabilmente dal 4 maggio sarà consentita la ripresa degli allenamenti rispettando le norme di sicurezza, a partire dal distanziamento sociale. Indicazioni sulle eventuali date di inizio dell’attività agonistica dovrebbero arrivare successivamente. Difficile quindi ipotizzare che i campionati di calcio possano riprenderebtra fine maggio e primi giorni di giugno, anche perché non è da escludere che il 4 maggio venga data via libera alle sedute esclusivamente agli atleti che praticano attività individuale.