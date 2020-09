Nasce lo sportello sociale unico integrato di Ferrara – INTERVISTE

Novità importante per i servizi sociali del Comune e di Asp, a Ferrara nasce lo sportello unico integrato. Sentiamo di cosa si tratta dalla conferenza di presentazione che si è tenuta questa mattina. Accoglienza del cittadino, gestione bonus sociali, appuntamenti per lo sportello ASP minori, adulti e anziani e tante informazioni tra cui quelle sulle normative riguardanti l’immigrazione.

Questo e altro sarà lo sportello sociale unico integrato di Ferrara che sarà aperto dal prossimo anno 6 giorni su 7 al piano terra della città della Salute nell’ex ospedale di corso Giovecca. Un nuovo sportello di servizi polifunzionale per soddisfare le esigenze dei cittadini in situazioni di fragilità e “renderà unico l’accesso al servizio eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di prestazioni” è stato detto in conferenza stampa.