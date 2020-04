Non è ancora chiaro, sulla base dell’ultimo Decreto Conte, quando potrà ripartire il settore balneare. Intanto, da oggi, in alcune zone della regione sono iniziati i primi lavori per riorganizzare le spiagge.

Ci siamo collegati con Cristian Neri, titolare di uno stabilimento della provincia di Rimini, che ci ha spiegato la situazione attuale e le prospettive per la stagione estiva.