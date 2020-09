Successo per il 14° Green tchoukball 2° torneo Max Checchi

In campo sfide tra 14 squadre e 70 giocatori

Sabato 5 settembre apuntamento, al parco dell’Amicizia Andrea Bui in viale Krasnodar, per il 14° Green tchoukball 2° torneo Max Checchi.

Le squadre partecipanti sono state 14, per un totale di almeno 70 giocatori provenienti da più parti d’Italia. La giornata si è svolta all’insegna del divertimento, nel rispetto delle norme di prevenzione anti COVID.

All’evento ha presenziato anche l’assessore Andrea Maggi, il quale ha portato un saluto da parte dell’amministrazione comunale: ha ringraziato il Ferrara Tchoukball per il suo impegno nella diffusione di questo sport e ha lodato tutti i partecipanti per la loro voglia di ripartire e di mettersi in gioco nel rispetto del distanziamento.

La finale del torneo è stata giocata dalle squadre TwoKerZ e iPhangea, entrambe formate sia da giocatori ferraresi che non, a testimoniare l’amicizia che nasce tra persone che vivono distanti ma unite da questo sport. Ad avere la meglio sono stati i TwoKerZ, vincendo 19 a 14.

Si è conclusa così una bella giornata ricca di sport, di divertimento e di bel gioco