Successo per la Befana del Karate UISP

Edizione numero ventuno, coinvolti oltre duecento bambini

Lunedì 6 gennaio si è svolta la 21° edizione del Trofeo della Befana presso la palestra Boschetto. La manifestazione, organizzata dai maestri Ghedini, Martinelli, Cristofori, Mastropasqua e Bonora (appartenenti ad associazioni affiliate a Uisp Ferrara), ha coinvolto società provenienti da diverse province dell’Emilia Romagna. Hanno partecipato 200 bambini dai 6 ai 14 anni, dalla cintura bianca alla cintura marrone, che si sono sfidati in una gara di Kata (“forma”). La manifestazione negli anni ha visto una crescente adesione, basti pensare che alla prima edizione, ventun’anni fa, parteciparono una quarantina di giovani atleti. La giornata si è conclusa con la distribuzione di premi, calze e giochi per tutti i partecipanti. Le società che hanno animato il Trofeo della Befana sono state: Amici del Karate (Fe), Bushido (Fe), Fudoshin (Fe), Tsury Kay (Bondeno), Shin Kitai (S.M. Maddalena), Fujiyama (S.P. in Casale), Takeshi (Imola), Yamaarashidojo (Fe), Budokan (S. Mauro), Shitei (S.G. in Persiceto), TKF (Fontanelice), Butoku (Ra), Taiji Kase (Scandiano).