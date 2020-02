TCHOUKBALL: en plein per le formazioni ferraresi

Vittorie in serie per Bulls e Peanuts

Ferrara ha ospitato a Poggio Renatico (FE) la prima giornata di ritorno della Serie A di tchoukball. Le formazioni di casa, Ferrara Bulls e Ferrara Peanuts, si sono scontrate con quelle di Solaro (VA) e Caronno (VA).

Per quanto riguarda i Bulls, già dalla vigilia si sapeva che non avrebbero avuto grandi difficoltà nell’affrontare queste due squadre, che al momento non sembrano competere per i primi posti.

La squadra più esperta di Ferrara quindi, nella partita con i ragazzi di Caronno si è riuscita ad imporre con un ampio margine dopo un inizio con il freno a mano tirato. Tutt’altra storia è il match con Solaro, fin dal primo minuto infatti i Bulls si sono portati in vantaggio e l’hanno incrementato fino alla fine della partita.

Situazione diversa quella dei Peanuts, squadra neopromossa dalla Serie B, che si sono ritrovati ad affrontare team del loro stesso livello.

La prima partita li vede scendere in campo con i Caronno Spartans. Dopo un buon inizio nel quale i ferraresi si sono portati in vantaggio, complice un calo di attenzione, i caronnesi sono riusciti a ridurre il distacco e a mantenersi distaccati di pochi punti. Alla fine sono riusciti a prevalere i Peanuts che nel corso della partita sono rimasti comunque sempre in vantaggio.

Stesso discorso vale per la partita con i Solaro Sparks, i Peanuts si portano in vantaggio fin dal primo minuto ma non raggiungono mai un distacco così elevato da potersi sentire al sicuro. Il risultato finale li vede vincere di 7 punti.

I risultati di giornata:

Ferrara Peanuts – Caronno Spartans 64 56

Ferrara Bulls – Caronno Spartans 72 46

Ferrara Peanuts – Solaro Sparks 47 40

Ferrara Bulls – Solaro Sparks 69 30