Teatro Comunale Abbado: lunedì 15 giugno la riapertura

Come annunciato nei giorni scorsi, il Teatro Comunale di Ferrara “Claudio Abbado” riaprirà le sue porte lunedì 15 giugno con l’inaugurazione di una mostra di locandine e manifesti storici, chiamata “La pelle del teatro” e curata da Marino Pedroni, e lo spettacolo “Leonardo” di Vittorio Sgarbi. Si tratta di un momento importante per il teatro della città, che riprende la sua attività simbolicamente proprio nel primo giorno utile previsto dal Governo per far ripartire i teatri e i cinema italiani.

I biglietti dello spettacolo di Sgarbi, del costo di 25 euro (prezzo unico per tutti i settori) saranno acquistabili esclusivamente online, sul sito web del Teatro Comunale, a partire da mercoledì 10 giugno. Si precisa che in questa fase, a causa delle restrizioni tuttora in vigore per l’emergenza sanitaria e i distanziamenti necessari, la capienza della sala teatrale è limitata a un numero complessivo di 200 posti a sedere.

Sia la mostra che “Leonardo” sono sostenuti dal Notariato ferrarese, che è sponsor unico dello spettacolo serale. “Questo contributo al nostro amato teatro – commenta il Presidente del Consiglio Notarile di Ferrara, Giuseppe Giorgi – si inserisce nel filone di attività dei ‘Notai con la città’, che da tempo portiamo avanti per sostenere la vita culturale della comunità. Poter partecipare alla riapertura di uno spazio vitale per la vita cittadina, per di più con una mostra e uno spettacolo così importanti, ci riempie di orgoglio”.