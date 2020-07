Tempesta di pioggia e vento nella notte: danni e disagi nel basso ferrarese e nell’area fra Poggio Renatico, Bondeno e Cento.

Tempesta di vento e pioggia nella notte in provincia di Ferrara, con danni in particolare nella zona di Ostellato, Rovereto, Portomaggiore e verso i lidi. Non si registrano feriti.Diversi alberi sono stati abbattuti dalle raffiche, caduti sulle strade e sui cavi della linea elettrica. Alcuni tetti sono stati scoperchiati. (ANSA)

Le aree più colpite dal violento temporale sono quelle tra Fiscaglia e Ostellato, dove oggi alle 13 il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che si trova nel Basso Ferrarese per un sopralluogo, con Assessori regionali e Sindaci dei Comuni del territorio, sui lavori dell’idrovia, terrà un incontro per fare pubblicamente il punto sui danni prodotti dal fortunale in questa parte della Provincia fino alla costa e ai Lidi di Comacchio..

Pioggia e vento violenti anche nell’area dell’Alto Ferrarese fra Poggio Renatico, Bondeno e Cento. Anche qui a liberare le strade dagli alberi caduti sulle strade sono intervenuti nella notte i Vigili del Fuoco di Ferrara.