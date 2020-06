“Tempo d’estate a Ferrara”: decine di eventi in centro fino a settembre – VIDEO

Le manifestazioni culturali inserite nel calendario “Tempo d’Estate a Ferrara” sono state presentate oggi (lunedì 29 giugno 2020) nella residenza municipale di Ferrara.

Il cartellone di appuntamenti che spaziano dalla musica dal vivo alla lirica, dalle letture poetiche al teatro è stato presentato dall’assessore alla cultura Marco Gulinelli come “il risultato di una collaborazione costante tra Comune, Teatro e associazioni” e definito dal direttore artistico Marcello Corvino “il cartellone più esteso e significativo che ci sia in Italia in questo momento“, mentre il presidente della Fondazione Teatro Mario Resca, in collegamento a distanza, ha sottolineato come “grazie al contributo di collaboratori e dipendenti abbiamo la possibilità di uscire con un programma intenso tutelando la sicurezza dei visitatori e di tutti gli interpreti e operatori”.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti il presidente della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara Mario Resca, l’assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli; il Coadiutore Artistico della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara Marcello Corvino; il poeta, scrittore e giornalista Roberto Pazzi; la presidente del Circolo culturale Amici della Musica “G. Frescobaldi” Laura Trapani; il presidente dell’Associazione Musicisti di Ferrara Roberto Formignani; il batterista Ellade Bandini; il direttore Artistico della Compagnia Teatrale Il Baule Volante Andrea Lugli; la vice presidente dell’Associazione Ferrara Musica Maria Luisa Vaccari e la presidente di Ama-Associazione malattia Alzheimer Paola Rossi.

In cartellone serate di concerti, spettacoli e lettureda sabato 4 luglio a giovedì 27 agosto tra Cortile del Castello, palazzina Marfisa e spazio Grisù con anche una serata a Casa Romei e un concerto a Palazzo Ludovico il Moro.

“Tempo d’estate a Ferrara” è il ricchissimo cartellone di iniziative predisposto tra giugno e settembre dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ferrara e dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, con la direzione artistica di Marcello Corvino e il concorso di istituzioni e associazioni culturali della città.

La sua principale novità è il ciclo di eventi “Tempo d’estate in Castello”, destinato ad animare il Cortile del Castello Estense durante il mese di agosto, che va così ad aggiungersi agli spettacoli della rassegna “Estate al Teatro” in programma al Teatro Comunale di Ferrara.

“Tempo d’estate in Castello” si aprirà mercoledì 5 agosto alle 21.15 con un concerto dei giovanissimi dell’Orchestra Sinfonica dell’Emilia Romagna, inserito nell’iniziativa La Toscanini Next: “Fra America ed Europa” prevede un affascinante viaggio tra standard jazz, tanghi e colonne sonore, sulle note di celebri compositori tra cui Joplin, Piazzolla, Gershwin, Bizet, Galliano e Nino Rota. Lunedì 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, sarà poi lo scrittore e poeta Roberto Pazzi il protagonista di una serata intitolata “Un giorno senza sera”, titolo della sua antologia poetica edita dalla case editrice La nave di Teseo, dalla quale leggerà alcune delle “poesie di una vita”, con gli interventi musicali dal vivo di Marcello Corvino. Il programma proseguirà in doppia serata venerdì 14 e sabato 15 agosto con “La musica è pericolosa – Concertato”, protagonista il pianista e compositore premio Oscar Nicola Piovani, che costruirà una vera e propria narrazione al pianoforte assieme ai suoi musicisti, che agiscono in scena: Marina Cesari (sax/clarinetto), Pasquale Filastò (violoncello/chitarra/), Ivan Gambini (batteria/percussioni), Marco Loddo (contrabbasso) e Sergio Colicchio (tastiere/fisarmonica).

Mercoledì 19 agosto sempre alle 21.15 sarà la volta del Gruppo dei 10, che renderà omaggio al cantautorato nazionale. “Un mondo a più voci” è il progetto proposto da Ellade Bandini, Giorgio Cordini e Mario Arcari, ospite il cantante Alessandro Adami, per rendere omaggio alla musica di Fabrizio De André, Ivano Fossati, Francesco Guccini e Paolo Conte. Un tributo a quattro grandi della musica italiana, con cui tutti e tre i musicisti hanno suonato per molti anni, costituendo sodalizi di lunghissima durata.

Martedì 25 agosto Roberto Formignani e la sua band chiuderanno il cartellone con “Free Man”: una serata-presentazione del nuovo CD di Formignani che sarà in scena assieme ad Alessandro Lapia (basso), Roberto Morsiani (batteria), Massimo Mantovani (pianoforte), Ambra Bianchi (flauto e cori), Roberto Poltronieri (chitarre acustiche e classiche), Enrico Cipollini (chitarra dobro, acustica, cori) e Paolo Giacomini (armonica a bocca).

L’offerta musicale ferrarese si arricchirà, venerdì 21 agosto alle 21, del concerto straordinario che Ferrara Musica ed Euyo presenteranno al Teatro Comunale di Ferrara: l’European Union Youth Orchestra sarà diretta per l’occasione dal maestro Gianandrea Noseda. Di altrettanto prestigio si annuncia la presenza della pianista Beatrice Rana in veste di solista; il programma vedrà in apertura il Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven seguito dalla Sinfonia n. 3 di Franz Schubert.

Davvero notevole si annuncia infine il contributo a “Tempo d’estate a Ferrara” di associazioni come Amici della Musica “G. Frescobaldi” di Ferrara, Il Baule Volante e Bal’danza.

Gli Amici della Musica organizzano dal 4 al 26 luglio nel loggiato di Marfisa d’Este tre settimane intensive di musica classica e di intrattenimento, con concerti tutti i giorni esclusi i lunedì. “Il Baule Volante” racconterà ogni giovedì alle 21.15 dal 30 luglio al 27 agosto cinque “Favole sotto gli alberi” destinate ai bambini di tutte le età nel cortile interno dello spazio Factory Grisù di via Poledrelli. Bal’danza propone – il 20 luglio a Casa Romei e il 29 luglio a Palazzo Ludovico Il Moro – due concerti da camera di strumentisti dell’Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna “Arturo Toscanini”, entrambi con inizio alle 21.