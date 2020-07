Violento temporale nella notte nel ferrarese: alberi abbattuti e allagamenti

Violento temporale questa notte sulla provincia di Ferrara, con interventi su tutto il territorio per diverse ore dei vigili del fuoco.

Il fortunale è arrivato poco dopo mezzanotte, con forte vento che ha provocato la caduta di rami e alberi.

Allagamenti si sono registrati in alcune zone dell’alto ferrarese, ma nel complesso non si sono registrati danni particolarmente imponenti.

Oggi è tornato il beltempo, ma c’è una nuova allerta per temporali per domattina, non solo sul ferrarese ma su buona parte della regione.