Tenda Summer School Junior, campus estivo teatrale anche per bambini – VIDEO

In questi anni abbiamo imparato a conoscere il tenda Summer School, il campus internazionale di teatro per ragazzi che vogliono fare gli attori i quali si ritrovano ogni estate, quest’anno sarà in agosto, a Villa Mensa nel copparese.

Nel 2020 ci sarà anche una versione dedicata ai più piccoli, ai bambini delle scuole elementari e medie, e si terrà dal 22 al 26 giugno prossimi nel comune di Tresignana.

Questa mattina in Castello Estense la presentazione dell’edizione zero del Tenda Summer School Junior in cui erano presenti, oltre alle autorità locali, anche gli organizzatori di questo evento.