TENNISTAVOLO FERRARA: chiuso bene l’anno

Caravita secondo nel torneo open a Sermide

Il 2019 si è chiuso con un altro bel risultato per il Tennistavolo Ferrara. Nel torneo open di Sermide, infatti, Guido Caravita ha conquistato un significativo secondo posto nella categoria over 400, cedendo solo in finale a un ottimo Testoni, giocatore di punta della società di casa. L’atleta estense, già vincitore in settembre in un’analoga prova a Verona, nell’atto conclusivo è peraltro giunto davvero a un passo dal bis, ma la stanchezza e la pregevole prova dell’avversario, alla lunga, lo hanno costretto alla resa al quinto set. Comunque una grande prestazione, compiuta al cospetto di una qualificata batteria di partecipanti provenienti da Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Trentino Alto Adige, Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

Prima della sconfitta in finale, Caravita aveva chiuso al secondo posto il suo girone di prima fase (due vittorie e un passo falso) per poi alzare rapidamente i giri nel tabellone a eliminazione diretta, nel quale ha prima battuto Mocellin (3-0) e poi superato in rapida successione la seconda testa di serie (il giovane e forte aretino Cerofolini: 3-2 al cardiopalma) e il quotato Perri (3-1).

Sempre nella prova over 400, bene anche Luca Antonucci, vincitore a punteggio pieno del proprio girone e poi approdato con merito ai quarti di finale, dove si è arreso solo al quinto set (e dopo quattro successi di fila) proprio al torinese Perri sfiorando quindi il podio e la semifinale contro Caravita. Eliminazione nella prima fase, invece, per gli altri atleti del Tennistavolo Ferrara impegnati nelle varie categorie del torneo (Polloni, Lombardi, Mari, Tumiati, Davi, Alessandro e Pietro Andreoli).