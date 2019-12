TENNISTAVOLO FERRARA: chiusura di andata nel rispetto delle aspettative

In serie C tranquillità per la prima squadra, deve lottare per la salvezza la secoda

Il girone di andata dei campionati a squadre si è concluso con il Tennistavolo Ferrara sostanzialmente in linea con i propri obiettivi di partenza.

In serie C1, dove si punta a una doppia salvezza, la squadra “B”, battendo in casa per 5-0 una rimaneggiata Dynamis Manzolino (due punti a testa per Curarati e Sani, uno per Antonucci), è salita a quota otto, al terzo posto in coabitazione con Modena e con quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Una prima metà di stagione quindi molto positiva, nella quale, nonostante la presenza a mezzo servizio di Gallerani, i grandi meriti sono stati il carattere, la compattezza del gruppo (percentuali individuali tutte fra il 38% e il 65%) e la capacità di vincere gli scontri diretti (bilancio di tre su tre).

La formazione “A”, per contro, perdendo per 5-0 sul campo della capolista Forlì rimane terz’ultima, con la prospettiva, però, di avere a disposizione quasi stabilmente nel ritorno il suo numero uno Seidenari (fin qui imbattuto in campionato ma indisponibile in quattro occasioni su sette), fatto che con ogni probabilità, unito alla contemporanea presenza di giocatori di livello quali Buzzone e Caravita, le consentirà di raggiungere presto zone ben più nobili di classifica.

Stagione tranquilla anche in D1, dove la terza squadra societaria, dopo un avvio difficile, ha iniziato a fare vittime arrivando al giro di boa in quarta posizione, ma ad appena due punti dalla seconda piazza. Nell’ultima gara di andata gli estensi hanno battuto in casa la forte Dynamis “C” per 5-3 con due punti di Mugellini (finora il migliore del gruppo, con l’83% di positività) e uno a testa di Lombardi, Mari e Traversi.

Problemi, invece, in D2, dove il Tennistavolo Ferrara “D”, dopo un buon avvio coinciso con la presenza di Antonucci (poi salito in C1), è andato in parabola discendente fino a rivedere la zona retrocessione (ora a -2) dopo il 3-5 subìto sul campo del Nettuno (due punti per un positivo Polloni, uno per Sfrisi).

In D3, infine, dominio assoluto per la formazione “E” societaria (Alessandro e Pietro Andreoli, Bianchetti, Davi, Blasi), ancora imbattuta, a riposo nell’ultimo turno di andata e già con un piede e mezzo nella categoria superiore, mentre la squadra “F” ha portato a termine più che dignitosamente la prima metà di campionato vincendo tre gare su sette, nonostante il dispiacere giunto con il 4-5 interno contro la Maior nell’ultima giornata (due punti Tumiati, uno a testa Fratti e Azzolina).