TOGETHER FORWARD – PROGETTO SPECIALE DI SPAL

Verso l’attivazione di una rete di rapporti per favorire il reperimento di servizi e materiale per favorire la ripartenza

La ripartenza delle attività ha avviato in Italia la Fase 2 di emergenza sanitaria legata al Covid-19.

In questo momento storico, sarà più che mai necessario riprendere le attività in modo responsabile e con la massima sicurezza, mettendo in atto accorgimenti e azioni che tutelino la salute di tutti.

SPAL srl ha pensato di avviare uno speciale progetto di squadra insieme ai propri partner commerciali, mettendo a disposizione dei professionisti che, attraverso i prodotti e servizi delle loro aziende, possano facilitare la ripartenza.

Il progetto è denominato “Together Forward – Guardiamo avanti insieme” ed ha il grande privilegio di attivare una rete di rapporti non solo per i tifosi biancazzurri, ma anche per imprese ed aziende che necessitino di quei prodotti e servizi indispensabili nell’emergenza.

All’interno del sito internet biancazzurro, è stata predisposta una pagina suddivisa in categorie dove trovare aiuti e supporti necessari: DPI, sanificazione ambienti, materiali ed accessori, strutture, consulenza, aiuti alle imprese.

(Indicazioni su sito Spal)