UDINE – FELI PHARMA 69-74

APU UDINE: Amato 4, Cromer 15, Nobile 2, Antonutti 20, Beverly 17, Gazzotti 4, Zilli 5, Fabi, Jerkovic 2, Ohenhen, Minisini.

FELI PHARMA: Vencato 4, Wiggs 19, Ebeling 7, Baldassarre 11, Fantoni 14, Campbell 9, Panni 8, Beretta 2, Buffo, Balducci.

La Feli Pharma prosegue la serie vincente, espugnando Udine, con prestazione decisamente convincente. Dopo un primo quarto equilibrato , concluso con il vantaggio dei padroni di casa, nel secondo parziale, il Kleb, preso per mano da un Wiggs infallibile, opera il sorpasso, per poi gestire il vantaggio con sicurezza fino all’ultima sirena. Wiggs dopo una prestazione in ombra domenica scorsa, torna protagonista assoluto, risultando sia miglior realizzatore con 19 punti che miglior rimbalzista con 8 catture. Ottime prestazioni anche Fantoni con 14 punti, Baldassarre con 11. Positivo anche Campbell autore di una prova concreta.