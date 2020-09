Unife: si sono tenute le prove di ammissione a Medicina

Si sono tenute questa mattina a Ferrara Fiere le prove di ammissione di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Professioni Sanitarie.

300 i presenti: quest’anno, su indicazione ministeriale, a sostenere la prova di accesso a Ferrara sono solo i residenti in città e provincia, in applicazione delle norme di sicurezza anti covid; il numero totale di coloro che hanno scelto i Corsi Unife come prima scelta, conferma le cifre dell’anno scorso.

Intanto, l’università di Ferrara è stata citata dal Times nella classifica dei migliori atenei in Regione, in Italia e al mondo.

“E’ una conferma che l’ateneo è in crescita e che sta lavorando bene” – commenta il rettore Giorgio Zauli – “non solo nel contesto nazionale – dove siamo estremamente competitivi, posizionandoci in vetta alle classifiche con la magistrale a ciclo unico in Architettura da oltre dieci anni – ma anche in quello internazionale. Sono riconoscimenti che fanno piacere”.