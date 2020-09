UNITED IN AMICHEVOLE A CARPI

Penultimo test venerdì sera, con una squadra notevolmente rinforzata nell’ultimo mercato

Penultimo test match pre stagionale per il Ferrara United di coach Antonj Laera. La compagine ferrarese, venerdì alle ore 20, sarà impegnata sullo storico campo del “Pala Vallauri” di Carpi per affrontare l’ambiziosa neo promossa di coach Davide Serafini, impegnata in questa stagione nel Girone B della Serie A2 2020-2021. Importanti indicazioni sono attese per coach Laera, nell’affrontare una compagine che nel mercato estivo si è prepotentemente rafforzata con gli arrivi dei portieri Jan Jurina e Flavio Bonacini e del terzino destro Francesco Ceccarini. Gara da ex per Michele Rossi e per l’ala Andrea D’Angelo. Nel Ferrara United esordio in maglia biancoblù per l’utility Marco Mazzucchi. Pacchetto ali ridotto date le assenze di Tommaso Semprini, Capitan Corrado Sgargetta, Alessandro Brancaleoni e del mancino Eugenio Saletti.

ELENCO CONVOCATI

1 Michele Rossi

2 Tommaso Stagni

3 Davide Di Maggio

4 Alessandro Baldo

5Joachin Gelo

6 Gabriele Montanari

7Andrea Garani

8 Mattia Pedron

9 Iago Pieroni

10 Marco Mazzucchi

11 Nerio Zaltron

12 Federico Janni

13 Francesco Trevisani

14 Fabio Pezzini

15 Salvatore Lentini

16 Andrea D’Angelo