UNITED: buona la prima

Esordio vincente a Cassano Magnago

Partenza positiva per il Ferrara United di coach Antonj Laera che, in uno dei campi più ostici del Girone A della Serie A2, vince e sfodera una prestazione concreta e di grande cinismo.

IL MATCH

Privo di Tommaso Semprini, coach Antonj Laera opta per uno “starting seven” composto da Michele Rossi fra i pali, Gabriele Montanari in cabina di play making con Davide Di Maggio ed Andrea Garani sugli esterni, capitan Sgargetta ed Andrea D’Angelo sulle ali e Nerio Zaltron a completare in pivot.

La partenza vede gli ospiti “sprintare” sul 2-5 grazie alle tre reti di Sgargetta ed alle due di D’Angelo. Cassano, da squadra tosta che ben si ambienta fra le proprie mura amiche, reagisce e piazza un parziale di 4-0 che fa girare la partita. Ferrara fa incetta di esclusioni per 2” ma la squadra regge l’urto, contiene la fuga di Cassano e torna a contatto proprio sulla sirena grazie al “coast to coast” con gol di Nerio Zatron (12-11).

Nella ripresa la gara cambia completamente inerzia: Zaltron e Sgargetta mettono le ali ad una Ferrara che mette la freccia e non permette più ai locali di mettere il naso avanti. La grande crescita difensiva e un maggior cinismo offensivo consentono ai ragazzi di coach Laera di prendere il controllo delle operazioni. Nonostante qualche sbavatura dai sei metri ed un comprensibile calo di forze fisiche negli ultimi minuti, due parate decisive di Rossi e le reti di Sgargetta e Di Maggio chiudono i conti e regalano due punti preziosi.

Prossimo impegno per il Ferrara United, prossimo impegno casalingo contro il Romagna sabato 26 Settembre alle ore 20.30 al “Pala Boschetto”.

TABELLINO

Cassano Magnago vs Ferrara United 22- 24 (12-11)

Cassano Magnago: Albanini, Aldrovandi, Bortignon, Braggion 1, Brazzelli, Riva, Cenci 4, Di Pancrazio 1, La Bruna 7, Lazzari 6, Martin 1, Moro, Prevosti 2, Salvati, R. Visentin, G. Visentin. All. Kolec

Ferrara United: Rossi, Stagni, Trevisani, Baldo 1, Brancaleoni, D’Angelo 4, Di Maggio 2, Garani 2, Gelo, Janni, Mazzocchi, Pedron 2, Saletti, Sgargetta 8, Zaltron 5. All. Laera

ALTRI RISULTATI

Romagna vs Leno 21-18

Malo vs Mezzocorona 26-24

Vigasio vs San Vito Marano 25-23

Cologne vs Oderzo 35-17

Torri vs Crenna 29-21

Arcom vs Tirol Medalp 20-26

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONEB: Cologne 2, Torri 2, Medalp Tirol 2, Romagna 2, Ferrara United 2, Vigasio 2, Malo 2, Cassano Magnago 0, San Vito Marano 0, Mezzocorona 0, Leno 0, Arcom 0, Crenna 0, Oderzo.