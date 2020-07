UNITED: conferme per Brancaleoni e Castaldi

Prolungati i contratti con le due ali



La società Ferrara United Handball Club ha annunciato aver trovato l’accordo con le ali Alessandro Brancaleoni e Stefano Castaldi per proseguire il sodalizio con il team del Presidente Marco Pazzi. Classe ’97, ala sinistra pura, Brancaleoni è un elemento prezioso per la rosa del Ferrara United. Impegno e dedizione lo rendono un giocatore sempre pronto quando chiamato in causa. Classe ’89, ala destra talentuosa, Castaldi ha concluso una stagione travagliata contraddistinta da un infortunio che ne ha limitato la possibilità di utilizzo. Perfettamente ristabilito, ha accolto conentusiasmo la chiamata del neo tecnico Antonj Laera che lo avrà a disposizione sin dal raduno e dall’inizio della preparazione atletica.