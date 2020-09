UNITED: derby con Romagna

Primo confronto di campanile della stagione

Primo derby stagionale per il Ferrara United di coach Antonj Laera. Al “Pala Boschetto” di Ferrara

arriva un Romagna vittorioso all’esordio contro Leno. Squadra storicamente coriacea ed organizzatissima

a livello difensivo, la compagine allenata da Domenico Tassinari ha completato una rivoluzione

generazionale che ora rende gli “all blacks” una temibile outsider per le prime posizioni.

Vittoriosa all’esordio contro Leno, Romagna ha messo immediatamente in vetrina i terzini Chiarini e

Mazzanti, perfettamente armati dall’esperienza e dal talento di Fabrizio Tassinari in cabina di regia e top scorer all’esordio.

Qui Ferrara United: Coach Laera, ancora privo del pivot Tommaso Semprini, si ritrova a gestire un

gruppo giovane ma parso già motivato e coeso nella trasferta di Cassano Magnago. Lavoro personalizzato

per Capitan Corrado Sgargetta che non dovrebbe avere problemi ad essere a disposizione per l’esordio

casalingo interno.

Fratelli a confronto: il derby regionale fra Ferrara e Romagna vedrà affrontarsi, da avversari, i fratelli Montanari: Gabriele e Marcello. Il primo, playmaker e metronomo della formazione locale, ha preso letteralmente in mano la squadra ed è il cardine della manovra dell’United. Il secondo, pivot e lottatore del Romagna, da due stagioni è alla corte di coach Tassinari. Una sfida nella sfida per due punti preziosi in chiave classifica per ambo le contendenti. Antonj Laera: “Abbiamo tutti una gran voglia di esordire davanti al nostro pubblico, seppur con l’impianto aperto in maniera ridotta. E’ un lento e graduale ritorno alla normalità che ci permette di verificare i nostri miglioramenti e l’amalgama di squadra. Il calendario, come avevamo già detto, non è dei più semplici e ci mette al cospetto di una compagine forte allenata da un grande tecnico di questa disciplina. Arriveremo con la voglia di proseguire il nostro percorso: in questa fase iniziale i risultati fanno morale e devono essere ricercati con tutte le forze in campo, ma io devo valutare anche altri fattori se vogliamo costruire un progetto tecnico a media lunga gittata”.

PROGRAMMA 2^ GIORNATA

Crenna vs Malo

Mezzocorona vs Cassano Magnago

San Vito Marano vs Arcom

Oderzo vs Vigasio

Ferrara United vs Romagna (Limido-Donini)

Leno vs Cologne

Medalp Tirol vs Torri

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE A: Cologne 2, Torri 2, Medalp Tirol 2, Romagna 2, Ferrara

United 2, Vigasio 2, Malo 2, Cassano Magnago 0, San Vito Marano 0, Mezzocorona 0, Leno 0, Arcom 0,

Crenna 0, Oderzo.