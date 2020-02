UNITED: vittoria su Mezzocorona

Obiettivo centrato, nella gran serata del diciassettenne Trevisani

Due squadre che, prima della gara di questa sera penalizzazione esclusa, si sarebbero affrontate appaiate a quota 17 punti al sesto posto. Il Ferrara United, in una gara animata e dall’alto tenore fisico, vince con merito gestendo il vantaggio per tutti i 60′, toccando anche un massimo vantaggio di 8 lunghezze (14-6). Serata da ricordare per il giovanissimo Under 17 Franscesco Trevisani.

IL MATCH

Coach Lucio Ribaudo opta per uno starting seven composto da Michele Rossi fra i pali, Davide Di Maggio, Veselin Hristov e Ilya Crea sugli esterni, capitan Sgargetta e Giulio Nardo sulle ali e Nerio Zatron a completare in pivot.

L’avvio vede il tentativo immediato del Ferrara United di fare sua la gara. Attacchi veloci e difesa attenta permettono ai locali di portarsi sul 3-1 dopo quattro giri di lancette. Mezzocorona tenta di rimanere aggrappata con le unghie al match ma non riesce e reggere l’urto: capitan Sgargetta, con un azione delle sue, allunga sul 9-5 al 14′ costringendo coach Agostini al suo primo time out. Il rientro in campo non cambia il baricentro della gara: l’United è padrone totale del campo ed allunga sino al 14-6 al 20′, inidirizzando definitivamente il match. Da segnalare nel break di 5-1 post time out ospite, due assist squisiti di Giulio Nardo per il cinico Nerio Zaltron. A riaprire virtualmente la gara sono una serie infinita di esclusioni fischiate ai danni di Ferrara, particolarmente discusse quelle su Hristov e Zaltron, che lasciano l’United in triplice inferiorità numerica sul parquet. Ne approfitta Mezzocorona per chiudere il primo tempo dimezzando lo svantaggio, sul 14-10.

Nella ripresa il canovaccio non cambia: Ferrara detta i ritmi, Mezzocorona rimane appesa ad un filo, ma a debita distanza. Davide Di Maggio, al 5′, riavvicina il massimo vantaggio sparando due missili per il 17-10. +8 ritrovato con Alberino che allunga sino al 20-12 al 37. Non c’è più partita, Mezzocorona tenta la carta del pressing a tutto campo dal 55′ ridimensionando il passivo sino al 30-26 che chiude definitivamente la contesa. Menzione speciale per il “baby” Francesco Trevisani: l’estremo difensore Under 17, convocato dal tecnico Lucio Ribaudo per la prima volta con la prima squadra, entra ad un minuto dalla sirena conclusiva e fa esplodere il “Pala Boschetto” disinnescando, con una grande parata, un contropiede di Moser.

Per il Ferrara United due punti preziosi che avvicinano la quota salvezza. Senza penalizzazione, capitan Sgargetta e compagni sarebbero a soli due punti dalla zona play off. Prossimo impegno, sabato 22 Febbraio in casa del Malo.

TABELLINO

Ferrara United vs Mezzocorona 30-26 (14-10)

Ferrara United: Rossi, Grande, F. Trevisani, Alberino 5, Baldo, Brancaleoni, Crea 2, Di Maggio 5, Hristov 1, Waeil, Nardo 1, Pastore, Semprini, Sgargetta 10, Zaltron 6. Al. Ribaudo

Mezzocorona: Andreis, Boev 11, Calovi, Comparin, Corra, Franceschini 2, Iachemet 2, M. Luchin 2, R. Luchin, Martone, Moser 3, Pedron 3, Rossi, Stochetti 3, Tonelli. All. Agostini

CLASSIFICA SERIE A2, GIRONE A: Medalp Tirol 30, Molteno 29, Torri 23, Arcom 21, Malo 20, Mezzocorona 17, Oderzo 16, Cassano Magnago 15*, Ferrara United 14**, Taufers 14, Crenna 13, Leno 9*, Vigasio 6, San Vito Marano 2.

*una gara in meno

**19 punti sul campo

.