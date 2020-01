VAGNATI: Per Bonifazi e Iago Falque siamo in trattativa, ma ancora nulla di ufficiale

A margine della presentazione di Bryan Dabo, il direttore Davide Vagnati, si esprime anche sulla situazione del mercato: “Dabo è un raggio di sole nel nostro spogliatoio, in un periodo, non positivo per la mancanza di risultati” così esordisce. Poi ammonisce: “E stato data per fatta una operazione che ancora non lo è – il riferimento è ovviamente alla doppia operazione che porterebbe alla Spal Bonifazi e Iago Falque dal Torino -, è vero che stiamo provando ad imbastirla, e che per noi sarebbe molto importante, ma ancora non è stata concretizzata”. Eventualmente che tempi occorrerebbero? “Spero il prima possibile, perchè stiamo facendo davvero il massimo per poterli avere”. Per quanto concerne le eventuali uscite, qualcosa si sta muovendo: ” Si parla tanto della partenza di Paloschi, ragazzo di cui posso solamente parlare bene, per come si allena e per l’impegno che mette, ma al momenti non risulta nulla nei suoi confronti, come per altri che stanno giocando meno alla Spal”. “Vorrei mandare a giocare in prestito anche Jankovic, poichè mi sono accorto che ultimamente ha perso fiducia e tenta solamente giocate semplici per paura di sbagliare. Penso sia opportuno che vada a giocare con maggiore continuità per tornare poi a Ferrara con più fiducia nei propri mezzi”.