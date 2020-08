Fare Verde: volontari ripuliscono dai graffiti Via Gobetti

Fare Verde Ferrara nella mattina di sabato 8 Agosto ha promosso la sua prima iniziativa sul territorio, impegnandosi con i suoi volontari per riqualificare la via del centro. Seguiranno ulteriori iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sulle questioni ambientali e sociali.

“A seguito di diverse segnalazioni ricevute dai residenti e dagli esercizi commerciali della zona ci siamo attivati – spiega il Commissario di Fare Verde Ferrara Gianpaolo Zurma – per riqualificare una zona storica di Ferrara che da anni si trova in uno stato di degrado. In collaborazione con Alessandro Davì, titolare della galleria d’arte Cloister, e alcuni volontari abbiamo ripulito dai graffiti il colonnato e i portici della piazza, recentenente rianimata dall’apertura della nuova attività Il Nido di Camilla.”

Presente all’iniziativa anche l’Assessore all’Ambiente del Comune di Ferrara, Alessandro Balboni, che ha partecipato in prima persona alle attività di pulizia: “Ringrazio i giovani volontari per questa importante iniziativa. Il decoro del centro storico è una priorità per la nostra amministrazione e così come la collaborazione con le associazioni ambientaliste e di volontariato. Con la mia presenza e partecipazione intendo dimostrare con i fatti la nostra sensibilità e disponibilità su questi temi.”

Con l’attività di pulizia sono state ripristinate a una condizione decorosa 25 colonne, dalle quali sono state eliminate volgarità e scritte ingiuriose, anche di matrice politica.

(Comunicato stampa)