Via al mercato per gli alimentari: da giovedì in Piazzale San Giovanni

A Ferrara, giovedì 30 aprile riparte il mercato ambulante per gli alimentari.

“Sarà il mercato di piazzale San Giovanni il primo che tornerà operativo in città questo 30 aprile con orario dalle 7.30 alle 13.30”, dichiara l’assessore alle Attività produttive, Lavoro, Fiere e Mercati Angela Travagli. “A questo scopo – aggiunge – i funzionari comunali hanno effettuato tutti i sopralluoghi necessari a rendere nuovamente disponibili le aree pubbliche in collaborazione con le associazioni di categoria Anva, Fiva e Strada dei Vini e dei Sapori, con la Polizia Locale e con tutti i soggetti coinvolti per le attività di mercato con la riattivazione della segnaletica e la pulizia degli spazi”.

Il Servizio comunale Viabilità e Segnaletica ha predisposto le indicazioni con distanze idonee tra le bancarelle e individuato le zone che verranno transennate. Da giovedì quindi ci sarà l’opportunità per i cittadini di recarsi ai mercati che saranno opportunamente circoscritti, transennati e controllati grazie anche ai volontari delle associazioni, che si sono messi a disposizione per gestire i varchi di accesso e di uscita dalle aree mercatali. Ovviamente per tutti gli utenti dei mercati resta l’obbligo di rispettare le distanze prescritte e di indossare i dispositivi di sicurezza come mascherine e guanti di protezione.

La riapertura dei mercati a Ferrara è fatta in attuazione della nuova Ordinanza del Sindaco firmata lunedì (27 aprile) e che dà il via libera alla riorganizzazione delle aree mercatali del territorio comunale tenendo conto delle indicazioni previste dalla Regione.

Unica eccezione è il mercato dell’Acquedotto che invece giovedì sarà chiuso perché si trova all’interno dell’area verde dei giardini di piazza XXIV Maggio (ancora tra quelle inaccessibili per il decreto di chiusura dei parchi) e il Mercato di Viale Krasnodar del sabato, ancora sospeso in quanto – spiegano dal Servizio Commercio – si trova in posizione complessa da circoscrivere, all’interno della quale sono ancora in corso i rilievi. Nessun mercato è in programma per venerdì 1 maggio, in quanto giornata festiva.