VIGARANO DERBY CON BOLOGNA

A caccia di punti play-off e mettere fine alla striscia negativa

Diretta Televisiva nazionale su DDT e SAT per la terza giornata di ritorno che vede Vigarano ricevere visita dalla Virtus Segafredo Bologna, reduce da un importante successo interno contro la Passalacqua.

La squadra di coach Castaldi è sempre ferma a 12 punti, non avendo ancora trovato il successo nel 2020, ferma ai due punti portati a casa con merito con Lucca il 29 dicembre scorso. Da li in avanti tre sconfitte tutte on the road, nell’ordine Torino, Costa Masnaga e Geas che non hanno provocato variazioni nelle posizioni ma accorciato di molto la classifica, con la zona salvezza che è poco dietro.

Serve ritrovare serenità e fiducia, per poter tornare al successo e muovere importanti e decisi passi nella corsa salvezza, a maggior ragione se l’avversario è una diretta rivale come la Virtus Bologna.

Infine compare tra le riserve a casa Sara Bocchetti nell’ultima convocazione del Settore Squadre Nazionali 3×3 che durante la sosta Fiba svolgerà un raduno a Roma (4/5 Feb) seguito da un Torneo Internazionale a Parigi (6/9 Feb). Interessante capire anche come evoveranno le prossime settimane, con gli occhi puntati sul prossimo Consiglio Federale del 31 gennaio per capire se ci saranno modifiche e spostamenti a calendario per far spazio al Torneo 3×3 in India, quali squadre saranno coinvolte e in che modo. Intanto la Coppa Italia è stata posticipata da marzo a 3/5 Aprile, in fondo al calendario, comprimendo in maniera forte il finale di stagione che vede tantissimi appuntamenti uno ravvicinato all’altro, non sarà semplice trovare una soluzione comune.

Game Note

Rae Lin D’Alie: 1 Stagione (28 partite – 2015/16); Jomanda Rosier (13 presenze – 6 Stagioni 2011/14 e 2015/17)

Arbitrano

Rudellat Marco di Nuoro, Pallaoro Laura di Trento e Irene Frosolini di Grosseto

Questo il programma – 03° Giornata Ritorno Serie A1/F.:

Passalacqua Ragusa – Famila Wuber Schio – Sab 25/01 ore 20.30 – PalaMinardi

Fila San Martino – Allianz Geas Sesto S.G. – Dom 26/01 ore 18.00 – PalaLupe

Gesam Gas&Luce – Limonta Sport Costa Masnaga – Dom 26/01 ore 18.00 – PalaTagliate

Use Scotti Empoli – Umana Reyer Venezia – Dom 26/01 ore 18.00 – PalaLazzeri

Della Fiore Broni – O.me.p.s. Battipaglia – Dom 26/01 ore 18.00 – PalaVerde

Pallacanestro Vigarano – Virtus Segafredo Bologna – Dom 26/01 ore 19.30 – PalaVigarano

Iren Fixi Torino – Sicily by Car Palermo – Lun 27/01 ore 20.30 – PalaRuffini

La formazione avversaria

La compagine felsinea è reduce da un grande successo contro la capolista Ragusa, costringendo le ragusane a cedere la vetta al Famila Schio. Prestazione maiuscola vicino a canestro di Isabelle Harrison (30pt + 12r) e Begic (20pt + 7reb) con una tripla importantissima per regalare i due punti al team bianconero.

IN PANCHINA: Andrea Liberalotto MEDIE di SQUADRA – Punti segnati: 67,5 Valutazione: 60,5

Game Time

Si gioca Domenica 26 Gennaio 2020 alle ore 19.30 al PalaVigarano

Media Partner

NetCasting su LegaBasket Femminile a partire dalle ore 19.30. Diretta Streaming su LBFTV 2.0. Diretta Televisiva DDT & SAT Sport TV

Prossimo Turno

04° Giornata di Ritorno: O.me.p.s. Battipaglia – Pallacanestro Vigarano – Sabato 01 Febbraio 2020 ore 20.30 @ PalaZauli