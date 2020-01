VIGARANO A TORINO

Il giorno dell’Epifania prima gara di un mese che prevede tre impegni esterni

Inizia il gennaio on the road della Pallacanestro che la vedrà lontano da casa in tre delle prossime quattro gare nel primo mese del nuovo anno. Si parte con una settimana “corta” ed impegnativa: lunedi a Torino per incontrare l’Iren Fixi e sabato nuovamente in campo, questa volta a Costa Masnaga per far visita alla Limonta Sport di coach Seletti.

La squadra si è allenata senza intoppi anche durante il periodo festivo, con sessioni di buona qualità e grande intensità, seguendo la positiva strada già percorsa sin qui. Un campionato che vede Vigarano attualmente al 7° posto con 12pt (6v-6p) e in piena corsa per un posto alle Final8 di Coppa Italia che potrebbero avere in marzo la cornice del PalaTagliate di Lucca.

La prima gara del 2020 porta con se anche il ritorno sotto al mole di due ex Bocchetti e Kinard, con quest’ultima che aveva iniziato proprio con il team torinese l’attuale stagione, prima di passare a Vigarano a ridosso del Natale.

Game Note

Ex: Sara Bocchetti – 2 Stagioni (26 gare, 2016/18); Moesha Kinard – 1 Stagione (11 gare – 2019/20)

Arbitrano

Catani Marco, Grazia Lorenzo e Bandinelli Diletta di Perugia

Questo il programma – 13° Giornata Serie A1/F.:

Umana Reyer Venezia – Limonta Sport Costa Masnaga – Dom 05/01 ore 18.00 – PalaTaliercio

Della Fiore Broni – Passalacqua Ragusa – Dom 05/01 ore 18.00 – PalaVerde

O.me.p.s. Battipaglia – Segafredo Bologna – Dom 05/01 ore 18.00 – PalaZauli

Famila Wuber Schio – Fila San Martino – Dom 05/01 ore 19.30 – PalaRomare

Gesam Gas&Luce Lucca – Sicily by Car Palermo – Dom 05/01 ore 21.00 – PalaTagliate

Use Scotti Empoli – Allianz Geas Sesto S.G. – Lun 06/01 ore 17.00 – PalaLazzeri

Iren Fixi Torino – Pallacanestro Vigarano – Lun 06/01 ore 18.00 – PalaRuffini

La formazione avversaria

La compagine piemontese è reduce nelle ultime gare da prestazioni in crescita e di buon livello, con il successo esterno sul campo di Battipaglia (75-77 Barberis 20pt), e oltre 20 minuti di qualità sul difficile campo di Ragusa (87-62 Milazzo 20pt)

IN PANCHINA: Massimo Riga MEDIE di SQUADRA – Punti segnati: 66,3 Valutazione: 66,1

Game Time

Si gioca Lunedi 06 Gennaio 2020 alle ore 18.00 al PalaRuffini

Prossimo Turno

01° Giornata di Ritorno: Limonta Sport Costa Masnaga vs Pallacanestro Vigarano – Sabato 11 Gennaio 2020 ore 21.00 @ Pal. Comunale