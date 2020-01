VIGARANO CADE A TORINO

Il quintetto piemontese si impone 86-76

Vigarano inizia male il nuovo anno con una sconfitta sul campo dell’Iren Fixi Torino che s’impone 86-76. Dopo il grande equilibrio della prima metà, Torino mette a segno il break decisivo nella terza frazione di gioco (20-11) con Barberis, 22 punti per lei, e Milazzo che salgono in cattedra per la squadra di Riga. Le ospiti, dal canto loro, dopo una gara in apnea, ritrovano smalto nel finale per rientrare sino a un incredibile -2 coi canestri dell’ex Kinard (25 punti), Natali e Gilli: la squadra di casa, però, riesce a capitalizzare dai liberi nel finale e a portare a casa il match.

A1 Femminile

13^ Giornata di Andata

RISULTATI:

05/01/2020

O.ME.P.S. Givova Battipaglia – Virtus Segafredo Bologna 65 – 58

Della Fiore Broni – Passalacqua Ragusa 67 – 72

Umana Reyer Venezia – Limonta Sport Costa Masnaga 73 – 56

Famila Wuber Schio – Fila San Martino di Lupari 67 – 45

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca – Sicily By Car Palermo 71 – 76

06/01/2020

USE Scotti Rosa Empoli – Allianz Geas Sesto San Giovanni 74 – 68

Iren Fixi Torino – Pall. Vigarano 86 – 76

CLASSIFICA:

Famila Wuber Schio 24, Passalacqua Ragusa* 22, Umana Reyer Venezia 20, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 16, Fila San Martino di Lupari 16, Allianz Geas Sesto San Giovanni 14, USE Scotti Rosa Empoli 12, Pall. Vigarano 12, Della Fiore Broni 12, Sicily By Car Palermo 10, Iren Fixi Torino 8, Limonta Sport Costa Masnaga* 6, Virtus Segafredo Bologna 4, O.ME.P.S. Givova Battipaglia 4