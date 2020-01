VIGARANO A COSTA MASNAGA PER RIPARTIRE

Dopo il passo falso a Torino

Vigarano si prepara alla sua seconda trasferta consecutiva, all’interno del miniciclo di tre gare che vedrà la squadra di coach Castaldi on the road nel Nord Italia. Dopo il lunedi scorso a torino in posticipo, ora l’anticipo a Costa Masnaga, con palla a due domani sera alle 21.00.

Capitan Bocchetti e compagne hanno affrontato una buona settimana e non si segnalano particolari problemi dall’infermeria, con la squadra al completo alla volta di Costa per cercare il miglior inizio possibile del girone di ritorno. La prima parte di stagione si è chiusa sicuramente con un segno più per il club con la partecipazione per il secondo anno consecutivo alle F8 di Coppa Italia e l’ottava posizione momentanea.

La squadra e tutto lo staff sono comunque ben concentrati sui propri obiettivi e sanno bene che il mese di gennaio non sarà per nulla facile, con incontri molto importanti lontano da casa, cercando di innalzare ulteriormente il proprio livello di gioco, oltre ad una maggiore attenzione nella metà campo difensiva.

Game Note

Nessuno

Arbitrano

Ferretti Fabio di Bergamo Morassutti Alberto di Sassari e Tommasi Emanuela di Palestrina

Questo il programma – 01° Giornata Ritorno Serie A1/F.:

Iren Fixi Torino – Umana Reyer Venezia – Sab 11/01 ore 20.30 – PalaRuffini

Limonta Sport Costa Masnaga – Pall. Vigarano – Sab 11/01 ore 21.00 – Pal. Comunale

O.me.p.s. Battipaglia – Fila San Martino – Dom 12/01 ore 17.00 – PalaZauli

Sicily by Car Palermo – Allianz Geas Sesto S.G. – Dom 12/01 ore 18.00 – PalaMangano

Use Scotti Empoli – Famila Wuber Schio – Dom 12/01 ore 18.00 – PalaLazzeri

Gesam Gas&Luce Lucca – Passalacqua Ragusa – Dom 12/01 ore 18.00 – PalaTagliate

Virtus Segafredo Bologna – Della Fiore Broni – Dom 12/01 ore 20.30 – PalaDozza

La formazione avversaria

La compagine lombarda è reduca dal ko esterno al PalaTaliercio di Venezia con l’Umana per 73-56. In evidenza per la squadra di Costa in doppia cifra Rulli (14), Frost (12) e Davis (10). Sempre buono l’apporto della giovane Villa autrice di 8pt in 23 minuti.

IN PANCHINA: Paolo Seletti MEDIE di SQUADRA – Punti segnati: 66,3 Valutazione: 66,1

Game Time

Si gioca Sabato 11 Gennaio 2020 alle ore 21.00 alla Pal. Comunale di Via Verdi

Media Partner

NetCasting su LegaBasket Femminile a partire dalle ore 21.00. Diretta Streaming su LBFTV 2.0.

Prossimo Turno

02° Giornata di Ritorno: Allianz Geas Sesto S.G. vs Pallacanestro Vigarano – Domenica 19 Gennaio 2020 ore 18.00 @ PalaNat