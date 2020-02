VIGARANO: giovedì con Schio, domenica a Ragusa

Due ostici impegni ravvicinati

La sosta FIBA per l’attività delle Nazionali ha portato con se un piccolo break all’attività che lo staff tecnico ha potuto utilizzare quale ristoro alle ultime fatiche di campionato, gestendo forze e recuperi, anche in vista di settimane all’orizzonte molto impegnative.

Pallas Kunaiyi è volata a Belgrado al seguito della Nigeria impegnata con Stati Uniti, Mozambico e Serbia, con la compagine africana che ha sfiorato a lungo il colpaccio ai danni delle quotate statunitensi. Capitan Sara Bocchetti invece ha sostituito l’infortunata D’Alie nel raduno romano dell’Italia Open Femminile a Roma, quindi è volata a Parigi per il Torneo di 3×3 all’interno di una delle due formazioni azzurre iscritte, insieme a lei in squadra Consolini, Filippi e Andrè Futo.

La settimana corrente vedrà Vigarano impegnata in un doppio turno. La prima sfida giovedi al PalaVigarano con il Famila Wuber Schio, attuale team in vetta alla classifica (30pt, 15v-2p) di due lunghezze avanti al duo inseguitrice composto da Ragusa e Venezia, entrambe a 28pt.

Sabato invece la partenza per la Sicilia, dove 24 ore più tardi la squadra di coach Castaldi incontrerà al PalaMangano la Sicily by Car di coach Santino Coppa, formazione ricca di talento e in grande crescita.

Sul fronte giovanile, la formazione U18 di Bk Academy Mirabello ha vinto anche il Girone E di II° Fase Regionale e si è garantita un posto nelle prime quattro formazioni dell’Emilia Romagna, in corsa per Titolo FipCrer che prenderà via con i doppi turni di Semifinale e Finale a fine mese. Venerdi invece l’atto conclusivo della IBSA Next Gen Cup 2020, in programma a Pesaro nelle concomitanti Final 8 di Coppa Italia LBA. Quattro le formazioni ancora in corsa con 2 sfide a San Valentino: ore 14.00 Bk Academy-Geas Sesto S.G., ore 16.00 Bk Costa-Reyer Venezia. La finale il mattino seguente alle 11.00

Game Note

Nessuno

Arbitrano

Tirozzi Alessandro di Bologna, Yang Yao di Vigasio (Vr) e Perocco Alberto di Ponzano Veneto (Tv)

Questo il programma – 05° Giornata Ritorno Serie A1/F.:

Passalacqua Ragusa – Sicily by Car Palermo – Mer 12/02 ore 20.00 – PalaMinardi

Segafredo Bologna – Allianz Geas Sesto S.G. – Mer 12/02 ore 20.30 – PalaDozza

Gesam Gas&Luce – O.me.p.s. Battipaglia – Gio 13/02 ore 20.30 – PalaTagliate

Use Scotti Empoli – Iren Fixi Torino – Gio 13/02 ore 20.30 – PalaLazzeri

Della Fiore Broni – Limonta Sport Costa Masnaga – Gio 13/02 ore 20.30 – PalaVerde

Pallacanestro Vigarano – Famila Wuber Schio – Gio 13/02 ore 20.30 – PalaVigarano

Fila San Martino – Umana Reyer Venezia – Gio 13/02 ore 20.30 – PalaLupe

La formazione avversaria

La compagine sclendense è reduce da una facile vittoria interna con Le Mura Lucca prima della sosta, con le campionesse d’Italia che dopo un primo quarto equilibrato, hanno preso il largo e conquistato il netto successo con il finale di 82-51. Doppia cifra per Keys, Rodriguez a quota 15pt, 13pt invece per Sabrina Cinili.

IN PANCHINA: Pierre Vincent MEDIE di SQUADRA – Punti segnati: 74,4 Valutazione: 91,0

Game Time

Si gioca Giovedi 13 Febbraio 2020 alle ore 20.30 al PalaVigarano

Media Partner

NetCasting su LegaBasket Femminile a partire dalle ore 20.30. Diretta Streaming su LBFTV 2.0.

Prossimo Turno

06° Giornata di Ritorno: Sicily by Car Palermo – Pallacanestro Vigarano – Domenica 16 Febbraio 2020 ore 19.00 @ PalaMangano