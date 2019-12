VIGARANO INGAGGIA KINARD

E annuncia l’ingresso di Dondi nel gruppo sponsor

Pallacanestro Vigarano ha comunicato aver rggiunto raggiunto l’accordo con l’atleta di nazionalità americana Moesha Rene Kinard.

Nata a New Iberia in Lousiana (Usa), il 6 Agosto 1996 è un’atleta che può efficacemente ricoprire i ruoli sul perimetro, sia da guardia che ala, dotata di grande fisicità ed atletismo.

La sua carriera inizia universitaria si divide prima all’University of Houston, quindi il passaggio alla Lamar University dove completa il proprio quadriennio accademico con cifre sempre in crescita. Nel suo anno da senior, il 2018/2019 chiude con 21,6pt + 5,2reb e 1,5ast in 32,7 minuti

Ottime percentuali con il 57,9% da 2pt e il 34,6% da 3pt (94/272) a testimonianza anche di una sensibile dimensione esterna.

Terminato il college Ncaa, inizia la propria carriera da professionista, con l’arrivo in Italia alla Pallacanestro Torino con cui disputa 11 gare ufficiali in Serie A1 LBF. Sotto la Mole Antonelliana chiude con 9,4pt + 4,8reb in 26,4 minuti prima che il club torinese decida di cambiare assetto e ricercare un profilo tecnico diverso, maggiormente interno per il gioco di coach Riga.

Un’occasione che Vigarano coglie al volo, dopo l’uscita di scena unilaterale di Breanna Bolden che per motivi personali ha lasciato da qualche settimana il club, decidendo per un suo ritorno anticipato negli Stati Uniti, chiudendo il vuoto con un’atleta americana già vistata.

Pall. Vigarano e il team trova un’atleta che ha tanta voglia di voltare pagina e trovare nuove sfide per rilanciare il proprio campionato in Italia, portare energia e velocità al suo gioco.

L’atleta ha disputato nella giornata di ieri la sua ultima gara in maglia Torino, impegnata a Ragusa, già oggi sarà in volo dalla Sicilia dove ha disputato l’anticipo della 12° giornata per mettersi al servizio della sua nuova squadra e presentarsi nella nuova realtà.

“La perdita di Bolden ci aveva creato ovviamente un vuoto, come è comprensibile quando viene meno un’atleta di quintetto, a maggior ragione se straniera” commenta il GM Ennio Zazzaroni “Non ci siamo però disuniti sui nostri obiettivi e soprattutto sulla nostra identità di squadra, dove tutti sono importanti, sempre. Sono state settimane non semplici, soprattutto nella preparazione delle gare, complici anche qualche stop e infortunio, molte ragazze hanno dovuto stringere i denti e fare un passo in avanti, non posso che ringraziarle. Quattro settimane che chiudiamo con un bilancio di parità, 2v-2p con successi importanti a Ragusa e con Broni che ci mantengono in linea con i nostri obiettivi.

Ora torniamo ad essere a ranghi completi, con la bella occasione di Moesha Kinard, che ho sentito molto carica ed entusiasta della nostra offerta ed opportunità. Desidero ringraziare il Presidente Garrone per la cortesia e la grande disponibilità, cosi come la Two Points di Lorenzo Gallotti, sempre a supporto della trattativa.

Non è mai semplice quando una giocatrice viene meno, trovare un degno sostituto può sembrare facile, ma le dinamiche del mercato e del segmento su cui possiamo essere competitivi non è al momento immenso. Diverse agenzie ci hanno aiutato fattivamente scandagliano insieme a noi il mercato giorno e notte, penso a Stefano Luigini di LBM, Marco Florio di 13M, Aleksandra Vujovic di ProDep e Sebastien Dekeirel di Basket Promotion cercando una soluzione a una defezione che certamente ci ha sorpreso, ma non lasciato certo inermi.

Kinard si tratta a mio avviso di un’ottimo prospetto e investimento, accogliamo una giocatrice che in questi primi mesi non ha fatto vedere tutto il proprio potenziale a disposizione, che speriamo di poter aiutare a ritrovarsi ed esaltare le proprie qualità, a Vigarano abbiamo una certa esperienza in questo. Non vediamo l’ora di iniziare con lei un percorso, ci auguriamo di reciproca soddisfazione.“

L’atleta ha siglato un accordo sino al termine della stagione, avrà inizialmente il numero 10, prima del passaggio al suo consueto 23.

Carriera

2019/20 Iren Fixi Torino (A1) + Pall. Vigarano (A1)

2018/19 Lamar University (Ncaa-1)

2017/18 Lamar University (Ncaa-1)

2016/17 Lamar University (Ncaa-1)

2015/16 Lamar University (Ncaa-1)

2014/15 Houston University (Ncaa-1)

Annunciato anche l’ingresso tra i partners commerciali l’arrivo di un importante marchio del territorio e di Vigarano; un caloroso benvenuto a 𝗗𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗔𝗿𝗿𝗲𝗱𝗮.

Il marchio “Dondi Arreda” è la firma di prodotti di alta qualità curati artigianalmente in ogni dettaglio ispirato fin dalla nascita da passione, coraggio e intuizione.

“Dondi Arreda” è sempre pronto ad accogliere le sfide offerte dal mercato dell’arredamento, ed è in continua espansione a livello nazionale ed internazionale, creando quotidianamente nuovi dettagli di moda per ogni ambiente della casa.

La sua ampia offerta di divani, cucine e living vanta partner di eccellenza selezionati sul territorio per qualità e forza innovativa.

Negli anni ha creato molti brand suddivisi per settore merceologico: Dondi Multistore (la galleria di moda per la casa più grande d’Italia), Dondi Home Divani (con i divani, le poltrone e i pouf dei maestri artigiani Dondi e la più grande esposizione di cucine LUBE, Store Village (con le sue ispirazioni dedicate agli accessori di tendenza) e Dondi Arreda (il nuovo store per vestire ogni ambiente della casa) inventando uno stile unico in grado di trasformarsi insieme ai mutamenti della società.

“𝘐𝘭 𝘤𝘭𝘶𝘣 𝘣𝘪𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘰𝘴𝘴𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘤𝘩𝘦 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘦𝘯𝘵𝘶𝘴𝘪𝘢𝘴𝘵𝘢 𝘦 𝘣𝘦𝘯 𝘧𝘦𝘭𝘪𝘤𝘦 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘪𝘯𝘨𝘳𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘮𝘢𝘳𝘤𝘩𝘪𝘰 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘶 𝘴𝘤𝘢𝘭𝘢 𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦” incalza il presidente 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗚𝗮𝘃𝗶𝗼𝗹𝗶 “𝘊𝘪 𝘢𝘶𝘨𝘶𝘳𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘪𝘱𝘳𝘰𝘤𝘢 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘰𝘥𝘥𝘪𝘴𝘧𝘢𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘱𝘦𝘳 𝘥𝘶𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘪𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘱𝘢𝘦𝘴𝘦”.

Il logo Dondi Arreda comparirà anche sulle nuove maglie di Pallacanestro Vigarano in arrivo dopo le feste.

Nelle settimane scorse la prima squadra e tutto lo staff tecnico aveva presenziato ad una cena proprio da Gnam Bar & Cucina, il nuovissimo locale inaugurato di recente accanto al Dondi Multistore, per una serata informale e dal forte spirito di squadra.