Ferraresi sempre in partita con la corazzata vicentina

Impensabile che Vigarano potesse spuntarla sulla corazzata Schio, ma il quintetto ferrarese, seppur sempre all’inseguimento, non ha mai consentito alle avversarie di poter considerare chiuso anticipatamente il match. Lo testimoniano i parziali: 14-18, 21-20, 16-19, 19-21, per arrivare alla sirena conclusiva sul 70-78. In doppia cifra Miccoli 16, Attura 14, Natali 10. Nel prossimo turno Vigarano affronterà la trasferta di Palermo.