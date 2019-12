Vigarano ospita Lucca per ritrovare il sorriso

Unica gara interna delle prossime cinque

Archiviate le festività natalizie, la Pall. Vigarano è tornata subito in palestra a Santo Stefano per iniziare a preparare i prossimi impegni, a partire dal match di domani con Le Mura Lucca. Una sfida che mette in palio punti importanti, soprattutto in chiave qualificazione Coppa Italia.

In generale un avvio di 2020 ormai alle porte che porterà con se un calendario non semplice, con 4 impegni in trasferta dei prossimi 5 turni, la squadra è chiamata a un salto ulteriore di qualità, alzando ulteriormente i propri limiti e la capacità di aver impatto nella gara: maggior ritmo davanti e una maggiore attenzione dietro, limitando i canestri facili concessi.

I primi giorni dell’anno nuovo capitan Bocchetti sarà impegnata a Roma nel primo raduno della nazionale open 3c3 di coach Capobianco, facendo parte della rosa che ha come obiettivo un posto alle prossime Olimpiadi, anche se la strada è particolarmente lunga e difficile per raggiungere il traguardo.

Game Note

Ex: Valentina Bonasia – 2 Stagioni (50 gare, 2012/14); Batabe Zempare – 1 Stagione (28 gare – 2017/18)

Arbitrano

Boscolo Enrico di Chioggia (Ve), De Biase Stefano di Udine e Ferrara Claudia di Bologna

Questo il programma – 12° Giornata Serie A1/F.:

Limonta Sport Costa Masnaga – O.me.p.s. Battipaglia – Sab 28/12 ore 21.00 – Pal. Comunale

Allianz Geas Sesto S.G. – Umana Reyer Venezia – Dom 29/12 ore 18.00 – PalaCarzaniga

Sicily by Car Palermo – Use Scotti Empoli – Dom 29/12 ore 18.00 – PalaMangano

Virtus Segafredo Bologna – Famila Wuber Schio – Dom 29/12 ore 20.30 – Virtus Segafredo Arena

Pallacanestro Vigarano – Gesam Gas&Luce Lucca – Dom 29/12 ore 18.00 – PalaVigarano

La formazione avversaria

La compagine toscane è tra le migliori squadre del campionato, attualmente occupa il 4 posto subito dietro alle big, con 16punti frutto di otto vittorie e solo tre sconfitte. Nell’ultimo turno successo interno contro la Virtus Bologna 78-70 con 21pt di Jeffery ed una solida prestazione dell’ex Zempare 15pt + 7reb.

IN PANCHINA: Francesco Iurlaro MEDIE di SQUADRA – Punti segnati: 73,6 Valutazione: 75,5

Game Time

Si gioca Domenica 29 Dicembre 2019 alle ore 18.00 al PalaVigarano

Media Partner

NetCasting su LegaBasket Femminile a partire dalle ore 18.00. Diretta Streaming su LBFTV 2.0.

Prossimo Turno

13° Giornata di Andata: Iren Fixi Torino vs Pallacanestro Vigarano – Lunedi 06 Gennaio 2020 ore 18.00 @ PalaRuffini