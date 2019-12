VIGARANO SABATO A MESTRE PER L’IMPRESA

Con il debutto di Kinard per ripetere l’exploit di Battipaglia

Leggero anticipo per la Pallacanestro Vigarano che domani sale al PalaTaliercio per disputare alle ore 19.00 l’11° turno di andata ospite dell’Umana Reyer Venezia.

Una partita contro un’avversaria di grandissimo spessore, attualmente terza in classifica e impegnata in Euroleague Women.

Sul fronte Vigarano, coach Castaldi e il team hanno abbracciato in settimana l’arrivo di Moesha Kinard, da mercoledi in paese per predere contatto con la sua nuova realtà dopo aver disputato martedi sera a Ragusa la sua ultima gara in maglia Pall. Vigarano.

Un arrivo a lungo cercato sul mercato dalla dirigenza biancorossa, che chiude finalmente la partenza inaspettata di Breanna Bolden di qualche settimana fa e torna a consegnare la squadra al completo allo staff tecnico in vista delle prossime impegnative settimane. Le operazioni di tesseramento sono state ultimate nei tempi corretti, pertanto Kinard sarà già a disposizione sin da domani, anche se ovviamente con solo due allenamenti nelle gambe con la sua nuova squadra. La ragazza è apparsa molto determinata e piena di energia, con tanta voglia di voltare pagine e di riprendere il proprio feeling con il canestro.

La sua fisicità è merce preziosa per innalzare ulteriormente la qualità del lavoro sia settimanale che in gara. Dall’infermeria nulla di particolare da segnalare, con qualche acciacco nel quotidiano in gestione.

Game Note

Ex: Martina Bestagno – 1 Stagione (25 gare, 2014/15)

Arbitrano

Gagliardi Gianluca di Anagni (Fr), Castiglione Angela Rita di Palermo e Doronin Vladislav di Perugia

Questo il programma – 11° Giornata Serie A1/F.:

O.me.p.s. Battipaglia – Allianz Geas Sesto S.G. – Sab 21/12 ore 18.00 – PalaZauli

Umana Reyer Venezia – Pallacanestro Vigarano – Sab 21/12 ore 19.00 – PalaTaliercio

Famila Wuber Schio – Limonta Sport Costa Masnaga – Sab 21/12 ore 19.00 – PalaRomare

Use Scotti Rosa Empoli – Passalacqua Ragusa – Sab 21/12 ore 20.30 – PalaLazzeri

Gesam Gas&Luce Lucca – Virtus Segafredo Bologna – Dom 22/12 ore 18.00 – PalaTagliate

Iren Fixi Torino – Fila San Martino – Dom 22/12 ore 18.00 – PalaRuffini

Della Fiore Broni – Sicily by Car Palermo – Dom 22/12 ore 19.30 – PalaVerde

La formazione avversaria

Nell’ultimo turno bell’affermazione orogranata esterna sul campo di Lucca con il finale di 72-88 con ben quattro atlete in doppia cifra guidate da una Debora Carangelo in grande forma per 21pt con 5 triple.

IN PANCHINA: Giampiero Ticchi MEDIE di SQUADRA – Punti segnati: 78,5 Valutazione: 94,8

Game Time

Si gioca Sabato 21 Dicembre 2019 alle ore 19.00 al PalaTaliercio

Media Partner

NetCasting su LegaBasket Femminile a partire dalle ore 18.00. Diretta Streaming su LBFTV 2.0.

Prossimo Turno

12° Giornata di Andata: Pallacanestro Vigarano vs Gesam Gas&Luce Lucca – Domenica 28 Dicembre 2019 ore 18.00 @ PalaVigarano