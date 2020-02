VIGARANO: scontro diretto a Palermo

In palio punti pesanti per i play-off



La settimana ricca di appuntamenti e impegni della Pall. Vigarano prosegue con la lunga trasferta verso Palermo dove le ragazze di coach Castaldi affronteranno domani sera alle 19.00 la Siciliy by Car.

Dopo la buona prestazione infrasettimanale con il Famila Schio, ecco una nuova sfida per capitan Bocchetti, dal peso cruciale per la classifica. La formazione siciliana infatti è al momento 10° in classifica con 12pt e alla ricerca di un posto ai playoff. Vigarano allo stesso tempo a quota 16pt occupa l’ottava piazza e cerca punti importanti per blindare la propria corsa salvezza.

Game Note

Rosa Cupido (2 Stagioni 2014/15 e 2017/18 – 53 presenze)

Arbitrano

Scrima Alberto Maria di Catanzaro, Del Greco Stefano di Verona e Lanciotti Valeria di Porto San Giorgio

Questo il programma – 06° Giornata Ritorno Serie A1/F.:

Allianz Geas Sesto S.G. – Gesam Gas&Luce Lucca – Dom 16/02 ore 18.00 – PalaCarzaniga

Iren Fixi Torino – Della Fiore Broni – Dom 16/02 ore 18.00 – PalaRuffini

O.me.p.s. Battipaglia – Famila Wuber Schio – Dom 16/02 ore 18.00 – PalaZauli

Limonta Sport Costa Masnaga – Virtus Segafredo Bologna – Dom 16/02 ore 18.00 – Pal. Comunale

Fila San Martino – Scotti Use Empoli – Dom 16/02 ore 18.00 – PalaLupe

Sicily by Car Palermo – Pallacanestro Vigarano – Dom 16/02 ore 19.00 – PalaMangano

Umana Reyer Venezia – Passalacqua Ragusa – Dom 16/02 ore 19.30 – PalaTaliercio

La formazione avversaria

La compagine siciliana è reduce da una sconfitta nel derby dell’isola in casa della Passalacqua Ragusa con il finale di 83-61. Top scorer la lunga Gatling (20pt), doppia cifra anche per Manzotti (11) e la coppia Russo-Cooper (10)

IN PANCHINA: Santino Coppa MEDIE di SQUADRA – Punti segnati: 68,6 Valutazione: 69,1

Game Time

Si gioca Domenica 16 Febbraio 2020 alle ore 19.00 al PalaMangano

Media Partner

NetCasting su LegaBasket Femminile a partire dalle ore 19.00. Diretta Streaming su LBFTV 2.0.

Prossimo Turno

07° Giornata di Ritorno: Pallacanestro Vigarano vs Passalacqua Ragusa – Domenica 23 Febbraio 2020 ore 18.00 @ PalaVigarano