VIGARANO A SESTO SAN GIOVANNI PER LA PRIMA VITTORIA DEL 2020

Quasi indispensabile per trovare un posto nella post season

Ancora lontano da casa l’impegno che porta domani la Pallacanestro Vigarano al PalaCarzaniga, casa dell’Allianz Geas Sesto San Giovanni per la seconda giornata nel girone di ritorno, terzo impegno on the road consecutivo.

Vigarano è ancora a secco di vittorie nel 2020, dopo la sconfitta a Torino e quella recente e di misura a Costa Masnaga (78-76). La squadra ha comunque centrato la qualificazione alla Coppa Italia ed occupa l’ottava posizione in classifica, ma dovrà tornare al successo per sperare in un posto nella post season.

Il recupero dei giorni scorsi ha anche decretato gli accoppiamenti di Coppa Italia (6/8 marzo in sede ancora da ufficializzare), alle ragazze di Castaldi toccherà la Passalacqua Ragusa, mentre le altre sfide sono Schio-Empoli, Venezia-Geas e Lucca-San Martino.

In casa Vigarano prima di allora ci sarà da pensare attivamente al campionato, con i giochi ancora tutti da scrivere e la zona salvezza molto vicina, per cui l’attenzione è massima.

Game Note

Sara Crudo: 2 Stagioni (55 partite – 2015/17)

Arbitrano

Bartolomeo Antonio di Cellino San Marco, Puccini Paolo di Genova e Castiglione Angela Rita di Palermo

Questo il programma – 02° Giornata Ritorno Serie A1/F.:

Limonta Sport Costa Masnaga – Fila San Martino – Sab 18/01 ore 21.00 – Pal. Comunale

Virtus Segafredo Bologna – Passalacqua Ragusa – Dom 19/01 ore 15.00 – PalaDozza

Umana Reyer Venezia – Sicily by Car Palermo – Dom 19/01 ore 16.00 – PalaTaliercio

Allianz Geas Sesto S.G. – Pall. Vigarano – Dom 19/01 ore 18.00 – PalaCarzaniga

Famila Wuber Schio – Iren Fixi Torino – Dom 19/01 ore 18.00 – PalaRomare

O.me.p.s. Battipaglia – Use Scotti Empoli – Dom 19/01 ore 18.00 – PalaZauli

Gesam Gas&Luce Lucca – Della Fiore Broni – Dom 19/01 ore 19.30 – PalaTagliate

La formazione avversaria

La compagine lombarda è reduce dal successo dopo un tempo supplementare sul difficile campo del PalaMangano di Palermo superando la Sicily by Car di coach Coppa 75-78 grazie al terzetto straniero in doppia cifra (Williams 19, Brunner 14, Oroszova 12) cui si aggiunge la solita Costanza Verona (11pt + 11r + 3ast) decisiva nel suo rientro “a casa” da ex.

IN PANCHINA: Cinzia Zanotti MEDIE di SQUADRA – Punti segnati: 72,1 Valutazione: 71,4

Game Time

Si gioca Domenica 19 Gennaio 2020 alle ore 18.00 al PalaCarzaniga

Media Partner

NetCasting su LegaBasket Femminile a partire dalle ore 18.00. Diretta Streaming su LBFTV 2.0.

Prossimo Turno

03° Giornata di Ritorno: Pallacanestro Vigarano vs Virtus Segafredo Bologna – Domenica 26 Gennaio 2020 ore 19.30 @ PalaVigarano (Diretta Tv)