Violento temporale nel pomeriggio: allagamenti e danni in città e in provincia

Un violento temporale si è abbattuto oggi pomeriggio sulla città e sulla provincia, provocando allagamenti e danni. Numerose le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoci, alla protezione civile ed alla polizia municipale che stanno lavorando per mettere in sicurezza le aree più colpite.

Come segnalato da una nota del Comune di Ferrara, sono caduti diversi alberi, tra cui uno che ha ostruito la strada in Corso Ercole I d’Este (immagine pubblicata sul gruppo “Sei di Ferrara se”). In zona stadio un tronco si è abbattuto su un’auto, mentre è crollata una cancellata in Foro Boario.

Allagato il sottopasso di viale Po, mentre è caduta parte di una pensilina in stazione. Allagamenti e danni anche in provincia, mentre nel centro storico sono stati danneggiati gazebo e alcuni pannelli posti a protezione del cantieri del Duomo.