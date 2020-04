VIRGINIA FURLANI È CERTA DELLA RIPRESA NEL DOPOVIRUS

La cestista ferrarese, figlia d’arte, nel frattempo vive giornate meno frenetiche

“La pallacanestro mi ha sicuramente insegnato a porre le necessità della squadra prima di quelle del singolo, perchè solo insieme si può arrivare alla vittoria. Mi ha anche permesso di comprendere quanto sia importante lavorare quotidianamente e costantemente sugli obiettivi, per poi raggiungere il risultato atteso”. Virginia Furlani, classe 1999, parte dalla palla a spicchi per esprimere il suo pensiero in merito a questa emergenza sanitaria, con la lucidità che da sempre contraddistingue una campionessa come lei. “Questo periodo – indubbiamente – è particolare per tutti”, incalza la pivot ferrarese da due stagioni in forza alla Rhodigium Basket, “ci siamo dovuti adattare a ritmi più lenti e spazi più stretti. Personalmente ero abituata ad una routine abbastanza frenetica, fra le lezioni universitarie a Padova e gli allenamenti a Rovigo. Adesso le lezioni si tengono sulla scrivania in camera e gli allenamenti in salotto. Non nego che mi sia dispiaciuto dover terminare il campionato prima del previsto, visti anche gli ottimi risultati… ma ciò è stato necessario ed inevitabile. Cerco di occupare le mie giornate tra studio, attività fisica e videochiamate con amici e parenti”. “Le nostre priorità e necessità si sono ridimensionate”, prosegue Virginia Furlani, “penso che tutti sentano la mancanza delle persone care, ma è indispensabile attenersi alle nuove regole e restrizioni. A mio avviso è fondamentale non sottovalutare tale situazione e soprattutto quella verso cui stiamo andando. Spesso – da giocatrice – ho sentito tito la frase: “la partita è ancora lunga”…. e ora è più vero che mai, visto che il nostro avversario questa volta è particolarmente ostico”. Come ne usciremo? “Con maggior consapevolezza, sapendo che i nostri sforzi saranno serviti. Sicuramente ci saranno cambiamenti e novità ad aspettarci ma, come una squadra, affronteremo anche questi. Se guardo al futuro non posso fare a meno di pensare alla prossima stagione, agli obiettivi e alle soddisfazioni che ci stanno aspettando. Penso che questo periodo ci porterà ad apprezzare di più le piccole cose, e anche la preparazione atletica! Da una visione più generale – invece – penso che fare tesoro di questa lezione sarà anche una forma di rispetto verso chi ogni giorno sta combattendo contro il nostro avversario, in modo che i loro sacrifici non siano stati inutili”. In conclusione un consiglio ed un incitamento davvero speciali: “Ritengo essenziale dedicare più tempo ad attività e abitudini prima magari trascurate, così da scoprire una nuova quotidianità. Condivido anche a pieno il messaggio di positività e speranza che si è diffuso ultimamente: andrà tutto bene”.