Virtual 1°maggio Ferrara Inline 2020: Run-Up Edition

Ogni anno in questi giorni abbiamo il piacere di presentare la nostra manifestazione, il 1°maggio Ferrara Inline – Trofeo del Lavoro “Città di Ferrara” di pattinaggio corsa su strada, e il sempre ricco programma promozionale, che quest’anno sarebbe arrivata alla 61^ edizione.

Quest’anno questo è impossibile svolgere le gare, ma abbiamo deciso di celebrare a distanza questa giornata per noi importantissima, facendo squadra e cercando di raccogliere fondi per i veri Campioni di questo 2020, nello specifico la raccolta fondi della Croce Rossa Italiana per l’emergenza Coronavirus.

Speriamo che i Media abbiano voglia si sostenerci in questa iniziativa con la stessa attenzione con la quale annualmente ci seguono, regalandoci importanti spazi per il nostro sport. Vi prego di condividerla quindi sui vostri canali social!

Tutto il mondo dello sport e tante discipline si sono organizzate per concorrere “a distanza” con i simulatori. Nel caso del pattinaggio corsa non esiste, purtroppo, come per podismo, ciclismo, canottaggio, … un’attrezzatura per confrontarsi così, ognuno a casa propria, ma ci si può sempre inventare qualcosa, magari molto funzionale all’allenamento. Quindi cosa può essere meglio di una bella scalinata?

E a ben pensarci, una delle cose che ogni pattinatore che giunge in Piazza Ariostea per le gare del 1° maggio ha sempre sognato di fare, è poter salire fino in cima alla colonna dell’Ariosto, dominando così l’anello come solo il Sommo Poeta può fare. Bene, lo faremo con la fantasia: 200 gradini per raggiungere la sommità della colonna, 200 per ridiscenderla. È questa la sfida, basata sul fair-play, che vi proponiamo quest’anno!

Unitamente alla sfida, aperta a tutti (non solo ai pattinatori) e che si può svolgere anche simbolicamente, vi chiediamo di versare una “iscrizione”, 5€ importo minimo, da donare in beneficenza a Croce Rossa Italiana, attraverso la piattaforma di crowdfunding Rete del Dono, andando all’indirizzo https://www.retedeldono.it/it/iniziative/croce-rossa-italiana/ferrarainlinelive.it/1°maggio-ferrara-inline-2020-run-up

(Comunicato stampa)