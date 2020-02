VIS “ALLA SPAL”

Ospite della società della famiglia Colombarini

Domenica 9 Febbraio 2020, allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, la VIS 2008 è andata a sostenere e a fare il tifo per la SPAL che ha giocato contro l’U.S. Sassuolo.

Il tifo dei nostri atleti e delle nostre atlete purtroppo non basta.

Alla gioia dopo il gol di Vantaggio, arriva prima il pareggio e poi la sconfitta casalinga in una splendida domenica di sole.

Peccato, ma è stata una bella esperienza da ripetere.

VIS Spal

Il Presidente della VIS 2008 Filippo Bertelli ringrazia la società Spal per l’invito ed i saluti inaspettati ricevuti all‘intervallo.

Complimenti veramente da tutta la VIS.