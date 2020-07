Ferrara torna nella pallavolo di livello nazionale dopo 15 anni – INTERVISTE

Nuovo team di volley di categoria A3 per Ferrara quello presentato oggi, giovedì 16 luglio 2020, in residenza municipale.

Con il nome di Sa-Ma Portomaggiore Ferrara da quest’anno la pallavolo ferrarese torna infatti in campo per partecipare a un campionato di livello nazionale con il gruppo che nasce dal progetto di collaborazione di due società, quella della 4 Torri Volley di Ferrara e quella del Team Volley Portomaggiore.

L’assessore comunale allo Sport Andrea Maggi sottolinea: “Un orgoglio per Ferrara avere due società che fanno squadra per disputare in sinergia il campionato nazionale all’interno di quella che è la massima serie”. E il presidente Fipav Alessandro Fortini sottolinea che “il progetto è nato per unire tanti intenti, tante persone e tanti progetti articolati con l’obiettivo del ritorno a un campionato di carattere nazionale con due società che restano separate ma collaborano per una finalità comune”.

A illustrare il progetto di collaborazione tra le società sportive sono intervenuti, oltre all’assessore Maggi e al presidente FIPAV Alessandro Fortini; il presidente del comitato regionale Fipav Emilia Romagna Silvano Brusori; Mauro Baroni, main sponsor 4 Torri Krifi e ideatore del progetto; il direttore generale del “Team Volley di Portomaggiore” Giorgio Marzola; il presidente della asd “4 Torri Volley Ferrara” Massimiliano Bistrot; l’assessore allo sport del Comune di Portomaggiore Dario Bernardi; il direttore marketing del consorzio Progetto Pro Sport Estense Paolo Alberti.

Le partite – affermano gli organizzatori – verranno giocate a Ferrara, con la speranza di farne qualcuna anche a Portomaggiore per sostenere gli stessi colori di squadra. Il presidente della Fipav regionale Brusori ha infine sottolineato che si tratterà dell’unica società dell’Emilia Romagna in A3, una serie che dà la possibilità di tesserare anche due atleti stranieri.

Dopo quasi 15 anni, torna a Ferrara la pallavolo di livello nazionale, con un progetto di collaborazione tra il Team Volley Portomaggiore e la 4 Torri Volley di Ferrara.

Un progetto provincia con fulcro a Ferrara. Le due società dopo anni di campionati di vertice di serie B hanno deciso di attivare una collaborazione che ha portato all’acquisto dei diritti di serie A e a una sinergia per la crescita di atleti ferraresi, con una serie A, una serie B (che sarà denominata 4 Torri), due serie D, una per società, tutte maschili, oltre alle giovanili femminili e maschili. La squadra di serie A, che sarà comunque per adesso con la denominazione del Team Volley Portomaggiore, giocherà al palasport di Ferrara e farà parte anch’essa del progetto del neo consorzio di multisport il cui presidente è Raffaello Pellegrini, oggi rappresentato da Paolo Alberti, responsabile Marketing e Commerciale. In definitiva a Ferrara Per la prima volta lo sport di vernice fa sistema.

All’incontro con i giornalisti erano presenti anche gli sponsor di questo ambizioso progetto, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile: Alessandro Di Stazio di Energy Pie, Mauro Baroni di Krifi Caffe, Giorgio Marzola della Sa.ma, Stefano Castaldini della C.P.M, Gnudi di Ge Cablaggi.

Tra i partecipanti, infine, Cesare Camerani segretario della Fipav di Ferrara, Marco Scanavacca responsabile allenatori della Fipav di Ferrara; Massimo Gallerani responsabile decentramento Fipav Ferrara.