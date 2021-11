1 dicembre, Giornata contro AIDS: campagna sensibilizzazione e test gratuiti – VIDEO

Si è svolta venerdì 26 novembre 2021, nella residenza municipale di Ferrara, la , presentazione delle iniziative predisposte dal ‘Tavolo di Lavoro permanente di contrasto all’AIDS’ per la campagna di sensibilizzazione 2021-2022 in occasione della “Giornata Mondiale contro l’AIDS”, che ricorre mercoledì 1 dicembre.

Il Tavolo è coordinato dall’assessore alle Pari Opportunità Dorota Kusiak e ne fanno parte i rappresentanti di Azienda USL e Azienda Universitaria-Ospedaliera, Università degli Studi di Ferrara, l’Ordine dei Medici di Ferrara, nonché varie Associazioni del terzo settore quali Avis provinciale, Avis Comunale, CRI Croce Rossa Italiana, AFM Farmacie Comunali, Federfarma, SISM Segretariato Italiano Studenti in Medicina, l’Associazione studentesca RUA-UDU Rete Universitaria attiva Uisp provinciale, Centro Donna Giustizia, CAM, AIDM, AFCD Associazione Famiglie contro la droga, Agire Sociale, Arcigay, AGEDO, Associazione Famiglie arcobaleno, oltre ai Sindacati Confederali CGIL – UIL e UGL.

Le interviste a Chiara Arena Chartroux (CDG Centro Donna giustizia), Sibilla Tieghi (segretario AVIS provinciale Ferrara ODV) e Silvia Barbaro (coordinamento Spazi Giovani Az.Usl di Ferrara) andranno in onda nelle prossime edizioni del telegiornale



All’incontro in municipio erano presenti Dorota Kusiak (assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara), Paola Peruffo (presidente Commissione Consiliare Pari Opportunità), Laura Sighinolfi (dirigente Azienda Ospedaliera U.S.Gestione Ambulatorio HIV/AIDS Azienda Ospedaliero Universitaria Ferrara), Luisa Garofani (dirigente Ausl SERD), Stefano Gamberini (AFM, Direttore Farmacia Mizzana Comunale 5 Ferrara), Chiara Arena Chartroux (CDG Centro Donna giustizia), Sibilla Tieghi (segretario AVIS provinciale Ferrara ODV), Silvia Barbaro (coordinamento Spazi Giovani Az.Usl di Ferrara), Alessandra Munerati (CRI Croce Rossa Italiana – delegato tecnico di area), Andrea De Vivo (UISP Provinciale).

“Una campagna importante per conoscere i danni provocati dall’AIDS e prevenire la trasmissione del virus HIV attraverso una corretta informazione sul tema e promozione di sani stili di vita.- ha affermato a margine l’assessore alle Pari Opportunità Dorota Kusiak – È un tema di particolare rilevanza specialmente per i giovanissimi per garantire a loro gli strumenti necessari per saper tutelare la propria salute e per vivere in maniera consapevole e responsabile la propria sessualità.”

(comunicazione a cura degli organizzatori)

1 DICEMBRE GIORNATA MONDIALE CONTRO L’AIDS – Campagna di sensibilizzazione 2021

Il 1 dicembre ricorre la Giornata Mondiale per la lotta contro l’AIDS che, attraverso l’impegno dell’Assessorato alle Pari Opportunità, rilancia una campagna di sensibilizzazione raggruppando diversi attori sociali ed istituzionali, pubblici e privati, coinvolti nella promozione della salute e nella corretta informazione sulla prevenzione del contagio dal virus HIV.

Presso il Comune di Ferrara si riunisce il TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE PER IL CONTRASTO ALL’AIDS.

Gli intenti del tavolo di lavoro per la campagna 2021 convergono nelle azioni volte a promuovere una corretta informazione sui rischi del contagio e sulle modalità di prevenzione volte a contrastare lo stigma sociale a cui sono soggette le persone infette da virus HIV.

In occasione della giornata del 1 Dicembre saranno organizzati dei Presidi informativi dove è possibile eseguire gratuitamente il test rapido di HIV, ricevere materiale divulgativo sulle malattie sessualmente trasmissibili (predisposto dal Reparto di Malattie Infettive e dal Reparto di Dermatologia dell’azienda Ospedaliera di Ferrara) e informazioni sull’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Il Test rapido HIV è anonimo e gratuito, verrà eseguito da personale sanitario su sangue capillare. L’esito del test è immediato (15′ circa). I Test saranno somministrati fino ad esaurimento scorte.

PUNTI INFORMATIVI: SOMMINISTRAZIONE TEST RAPIDO HIV e distribuzione dispositivi di protezione individuale (fino ad esaurimento scorte):

Martedì 30 Novembre – dalle ore 14.30 alle 19.00

presso la sede di AVIS in Corso Giovecca 165

Mercoledì 1 Dicembre – dalle ore 14.30 alle 19.00

presso la sede di Arcigay- Via Ripagrande 12

Giovedì 2 Dicembre – dalle ore 14.30 alle ore 18.00

presso la sede di C.R.I. Croce Rossa Italiana, Via Cisterna del Follo, 13

Venerdì 3 Dicembre – dalle ore 18.00 alle 21.00

presso la sede di Arcigay- Via Ripagrande 12

Lunedì 6 Dicembre – dalle ore 14.30 alle 18.30

presso UNIFE, Polo Didattico Bio-Tecnologico,via della Fiera 11

Mercoledì 1 Dicembre – ore 20.00 BAR GALLERY a Ferrara

“Doctor WAD” serata tematica di sensibilizzazione con giochi di squadra a quiz e premi dedicata alla popolazione locale giovanile, universitaria e non. L’evento sarà condotto dagli studenti universitari di Medicina e Chirurgia, facenti parte del SISM, Segretariato Italiano Studenti in Medicina di Ferrara, appositamente formati che forniranno spiegazioni di base e approfondimenti sul tema dell’HIV, AIDS, e sulla prevenzione.

Infine nella giornata del 1 dicembre si terrà un incontro on-line informativo e di sensibilizzazione dal titolo “HIV Proteggiamoci dal virus e dallo stigma” per la prevenzione dell’AIDS e la tutela della salute.

L’evento condotto da esperti e professionisti della salute, è rivolto alle studentesse e gli studenti delle Scuole Superiori di II grado del territorio provinciale.

La giornata si prefigge l’obiettivo di informare i giovani sulla tutela della salute propria e della collettività.

TEST RAPIDI HIV

I test rapidi HIV sono stati acquistati grazie ai contributi offerti da UNIFE, AVIS PROVINCIALE, AFM Farmacie Comunali, Federfarma, Centro Donna Giustizia di Ferrara, LloydsFarmacia – Gruppo ADMENTA Italia, e grazie alla collaborazione della Casa Farmaceutica Mylan che si è resa disponibile ad offrire il quantitativo a prezzo calmierato, per un totale di n. 685 test rapidi HIV.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Saranno distribuiti nei vari presidi i profilattici offerti da AFM, Federfarma, CDG Centro Donna Giustizia, SISM e Arcigay.

SOGGETTI PROMOTORI:

COMUNE DI FERRARA

AZIENDA USL DI FERRARA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA

AFM FARMACIE COMUNALI DI FERRARA

FEDERFARMA

AVIS PROVINCIALE

AVIS COMUNALE

CON IL CONTRIBUTO DI:

AFM, FEDERFARMA, UNIFE, AVIS PROVINCIALE, CENTRO DONNA GIUSTIZIA, LloydsFarmacia – Gruppo ADMENTA Italia e MYLAN.

IN COLLABORAZIONE E CON IL SOSTEGNO DI:

Ordine dei Medici di Ferrara, UISP Provinciale, Avis Comunale, Associazioni LGBTI di Ferrara: Arcigay Ferrara, AGEDO, SISM Segretariato Italiano Studenti in Medicina, RUA-UDU Rete Universitaria Attiva, CDG Centro Donna Giustizia, AIDM Associazione Italiana Donne Medico, Promeco-Servizio Giovani Comune Fe, Spazio Giovani dell’AUSLFe, AFCD Associazione Famiglie contro la Droga, Sindacati Confederali CGIL E UIL, Sindacato UGL di Ferrara, AGIRE SOCIALE.