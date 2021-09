11 nuovi posti di lavoro grazie ad ALDI che fa il tris a Ferrara con la nuova apertura di oggi

ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, apre oggi, giovedì 2 settembre il suo terzo negozio a Ferrara, in Via Ravenna 111. L’azienda, grazie a questa nuova apertura, taglia il traguardo dei 17 negozi in Emilia-Romagna, portando a quota 121 il numero di store sul territorio italiano.

L’opening si inserisce nel piano di presenza di ALDI nel Nord Italia, con l’obiettivo di dare anche impulso all’economia locale e all’occupazione: infatti con l’inaugurazione di questo terzo punto vendita nella nostra città, sono state create 11 nuove opportunità lavorative, per un totale di 238 collaboratori nella regione.

Con una superficie di vendita di oltre 1.100 m2 e 88 parcheggi gratuiti a disposizione dei clienti, il negozio ha contribuito alla riqualificazione dell’area, migliorando la viabilità grazie alla realizzazione di marciapiedi, di una rotonda e di una pista ciclopedonale. Gli interventi, inoltre, hanno permesso la creazione di un’area verde e l’adeguamento degli impianti a rete. In linea con le politiche di sostenibilità ambientale del gruppo, il punto vendita, certificato con la classe energetica A4, è dotato di impianto fotovoltaico della portata di 48,72 kWp.

Dopo i due punti vendita in via Padova e in via Eridano, ALDI continua a sviluppare la sua presenza a Ferrara, forte del successo riscontrato tra i consumatori, sempre più attenti all’offerta accessibile e di qualità promossa dall’azienda che propone un assortimento completo e selezionato con qualità e freschezza, al giusto prezzo.

Grazie alla collaborazione con realtà agricole italiane di eccellenza, circa l’80% dei prodotti alimentari in vendita è Made in Italy: una valorizzazione che si ritrova nelle 130 referenze tra frutta e verdura e nelle sue oltre 30 marche, garanzia di prezzi accessibili senza alcuna rinuncia a bontà e gusto. Il punto vendita sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 20,30 e la domenica dalle 9,00 alle 20,00. Per festeggiare l’apertura del nuovo negozio di Ferrara, ALDI ha previsto speciali offerte in sottocosto, in aggiunta alle promozioni settimanali.