Sedicenne va di notte con coltello da una ragazzina, arrestato per tentato omicidio

Ieri mattina, i Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore hanno tratto in arresto un ragazzo di 16 anni, per tentato omicidio, atti persecutori, violazione di domicilio e porto illegale di coltello.

Il ragazzo, in orario notturno, è riuscito ad introdursi furtivamente all’interno di una abitazione del comprensorio portuense, e a nascondersi all’interno di un ripostiglio. Il minore, una volta sorpreso dal proprietario di casa, lo ha aggredito impugnando un coltello e ferendolo al capo, al braccio e all’addome, ma quest’ultimo, grazie anche all’aiuto della propria convivente, è riuscito a bloccare l’aggressore.

Immediata la chiamata di soccorso al 112 dei Carabinieri, che hanno inviato sul posto personale della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile, che ha preso in custodia il giovane e personale del 118. I successivi accertamenti hanno fatto emergere che il minorenne, nei giorni precedenti, aveva già minacciato più volte la figlia della coppia (anch’essa minore) per aver interrotto un rapporto di amicizia.

L’uomo, soccorso da personale del 118 e medicato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cona (Fe), è stato giudicato guaribile in 10 giorni, per le ferite da taglio riportate, mentre il ragazzo, che nella colluttazione aveva riportato lievi ferite ad una mano, dopo essere stato medicato sul posto dai sanitari, è stato tratto in arresto dai militari e trasferito presso il Centro di Prima Accoglienza per i minori di Bologna. Domani, 26 maggio presso il Tribunale per i minori, si terrà l’udienza di convalida dell’arresto.