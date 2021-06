2 Giugno 1946 – 2 Giugno 2021 ” un senso della vita come qualcosa che può ricominciare da zero”, Italo Calvino.

Ripercorre le vicende che precedono e seguono le due giornate del 1946, 2 e 3 giugno, in cui il voto delle italiane e degli italiani scelsero di dare al Paese la forma istituzionale della Repubblica, il messaggio con cui il Prefetto di Ferrara, Michele Campanaro saluta oggi e rende omaggio al 75° anniversario di vita della Repubblica italiane. E’ un omaggio per niente retorico, fatto di avvenimenti storici, scelte politiche, impegno dei militanti dei Partiti e dei membri eletti dell’Assemblea Costituente che il 1° dicembre del 1948 diedero al Paese la sua prima Costituzione democratica repubblicana.

C’è il ricordo di un’Italia devastata dalla guerra, lacerata dalla militanza ideologica, dove fame, miseria e sofferenze avevano messo in ginocchio l’intera popolazione.

“Il 2 e il 3 giugno del 1946 il referendum istituzionale con 12 milioni e settecento diciottomila 641 voti contro 10 milioni e settecento diciottomila 502, gli elettori scelsero la Repubblica, decretando l’esilio della famiglia Savoia.

Il voto si svolge tra le macerie dei bombardamenti alleati e quelle delle demolizioni dei nazisti in ritirata, con centinaia di migliaia di italiani ancora sparsi per i campi di prigionia in tutto il mondo e intere province ancora sotto governo militare straniero. In siffatto contesto, la Repubblica nasce quindi non come espressione di una ristretta élite intellettuale e politica, quanto piuttosto di una grande manifestazione di civiltà, con un voto che ha consentito una investitura popolare e che ha permesso al nostro ordinamento repubblicano di non essere messo in discussione nei decenni a venire. “

In quel giorno, scrive il Prefetto, a suggello del nuovo edificio democratico che si andava costruendo insieme, italiane e italiani siglarono un accordo di convivenza civile che consentì ai costituenti di stipulare un patto ancora più forte.

Ed è nell’atmosfera di ritrovata e sofferta unità dei cittadini nel segno della nuova libertà che il messaggio ricordando le tre date storiche della rinascita del Paese e della neonata Repubblica democratica, l 25 aprile 1945, giorno della Liberazione dall’occupazione nazi-fascista, 2 giugno 1946, giorno in cui è nata la Repubblica e il 1° gennaio 1948, giorno dell’entrata in vigore della Carta Costituzional, che il Prefetto rileggendo le le parole di Umberto Terracini, pronunciate immediatamente dopo l’approvazione della Carta da parte dell’Assemblea costituente, da lui stesso presieduta, coglie” l’emozione collettiva, del compimento di una grande speranza, della nascita di un’architettura istituzionale fondata sui principi della democrazia, della libertà, dell’eguaglianza e della giustizia. E ci conferma, a distanza di settantacinque anni, la necessità di difendere la Costituzione e di impegnarci per attuarla pienamente.”

Terracini: «L’Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un solenne patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, cui essa lo affida perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore. E noi stessi, onorevoli deputati, colleghi cari e fedeli di lunghe e degne fatiche, conclusa la nostra maggiore opera, dopo avere fatta la legge, diveniamone i più fedeli e rigidi servitori. Cittadini fra i cittadini, sia pure per breve tempo, traduciamo nelle nostre azioni, le maggiori e le più modeste, quegli ideali che, interpretando il voto delle larghe masse popolari e lavoratrici, abbiamo voluto incidere nella legge fondamentale della Repubblica».

Unità, libertà, bisogno di un grande rinnovamento sono i valori che attraverso le parole di Italo Calvino ne “Il sentiero dei nidi di ragno” ci richiamano all’oggi,

Italo Calvino nella presentazione del suo primo romanzo, ispirato proprio alla Resistenza, “Il sentiero dei nidi di ragno”: era «un senso della vita come qualcosa che può ricominciare da zero».

A quella che il Prefetto Campanaro definisce “la nostra sfida”.

Il messaggio si sofferma sulle difficoltà che il Paese ha vissuto in questo anno e mezzo di pandemia, la sofferenza della malattia, delle morti delle persone care, la fatica di chi ha fatto di tutto per arginare il peso di una situazione inedita , che non ha mancato di sconvolgere le relazioni fra i cittadini, in ogni campo: dalla politica all’economia, alla cultura, alla scuola, alle famiglie.

Il Prefetto “Questo 2 giugno deve essere non un semplice giorno di festa, ma un momento di riflessione per accrescere in noi la consapevolezza di un nuovo inizio. La nascita della Repubblica, nel 1946, segnò anch’essa un nuovo inizio: superando le divisioni che avevano lacerato il Paese, la Repubblica divenne la casa di tutti, sulla base dei valori di libertà, pace e democrazia.

Quindi il messaggio si conclude con una breve lezione di Diritto istituzionale , citando il Presidente emerito della Corte Costituzionale, Gustavo Zagrebelsky,

il Prefetto sottolinea il concetto di Patria come “ un modo di stare insieme, una visione della convivenza, una specifica comunità di diritti che vengono riconosciuti in restituzione dei doveri. (…) L’idea repubblicana di Patria appartiene alla cultura e non alla natura; è costruita sull’impegno degli uomini di ogni generazione che adempiono il dovere di trasmetterla migliore a quella successiva; è selettiva, perché impone di tenere le distanze verso chi abusa dei diritti che gli sono riconosciuti e viola o elude i doveri che deve adempiere; è inclusiva ed espansiva, perché permette di accogliere chi accetta la medesima concezione della vita, pur non venendo dalla stessa terra e dalla stessa storia; è aperta, perché si può combinare e allargare ad altre comunità di esseri umani in vista della costruzione di patrie più vaste».

Repubblica e Democrazia, sottolinea il Prefetto, sono parole chiave del nostro essere cittadini italiani, donne e uomini pronti a vivere le Istituzioni. Repubblica non per delegare tutta la responsabilità a un solo capo, ma per decidere che la cura del bene comune ricade su tutti e su ciascuno, “un impegno concreto che deve trovare quotidiana manifestazione, come recita nettamente l’art. 3, comma 2 della Carta: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Una “impostazione collettiva” che si accompagna non ad una mitizzazione della democrazia, ma alla convinzione che, perché si possa definire democratico, uno Stato deve poter “garantire diritti e doveri a tutti, come ci insegna la nostra Carta Costituzionale, che affida all’eguaglianza, alla pace, al pluralismo delle idee, al diritto all’istruzione, alla solidarietà sociale, alla salubrità dell’ambiente e alla dignità del lavoro.”

Non un messaggio formale, ma un dialogo aperto con i cittadini di questa città e di questa provincia, di gente determinata e fiduciosa, di cui, Michele Campanaro si dice orgoglioso di essere il Prefetto, convinto che “ insieme a tutti gli italiani sapranno anche vincere la sfida della ripresa e della resilienza.”

Dal Messaggio del Prefetto di Ferrara, dott. Michele Campanaro.