2 ottobre 2021Workshop di danza contemporanea e improvvisazione ∞therside collective

∞therside collective si ritrova in Italia dopo le residenze artistiche a Bratislava nel 2018, a Salonicco nel 2019 e online nel 2020. Il progetto nasce dall’incontro di 5 donne performer provenienti da ogni parte del mondo. Sarah Chien (New York), Vicky Angelidou (Grecia), Susanna Grob (Svizzera), Agata Gregorkiewicz (Polonia) e Francesca Caselli (Italia). A partire dalla pratica di improvvisazione, creano composizioni basate sulla tecnica di Passing Through (di David Zambrano), l’uso della voce e il dialogo con la musica.

Questa residenza si svolge a Ferrara per la prima volta, in collaborazione con organizzazioni quali Centro Sociale La Resistenza, Alma Studios (Bologna), ArteNativae (Imola), Studio43 (Argenta), il Comune di Felonica (Mantova) e Teatro FerraraOff.

Durante il workshop, ognuna di loro condividerà con i partecipanti alcuni strumenti (tecniche o ricerche personali) fondamentali per creare il vocabolario comune delle performance e la base del lavoro in residenza. Il collettivo invita i partecipanti del laboratorio a prendere parte al processo creativo, attraverso l’acquisizione di principi di movimento, sperimentandone in prima persona la messa in pratica. Per questa occasione il workshop sarà accompagnato dalla musica dal vivo di Xavier Geerman (Aruba) e Alessio Bettoli (Italia) e da un’installazione fotografica, creando un progetto multidisciplinare.

2 ottobre 2021 ore 10,00-14,00 al Teatro Ferrara Off, Viale Alfonso I d’Este 13, Ferrara

Info e prenotazioni: www.ferraraoff.it

