ARIOSTO: arriva la sorpresa Mestrino

Sabato sfida all’imbattuta formazione di Lucarini

Sfida affascinate attende la Pallamano Ariosto Ferrara sabato 10 Ottobre alle ore 17.30. A far visita a Capitan Katia Soglietti e compagne sarà un Mestrino ormai non più sorprendentemente in vetta alla classifica. La compagine allenata da coach Lucarini, nella quale spiccano le presenze di giocatrici del calibro di Cappellaro e Kobilica, è reduce da tre vittorie consecutivo, colte rispettivamente contro Cassano Magnago, Pontinia ed in maniera netta contro Cingoli. Un primato meritato condiviso, alla 3^ giornata, con Salerno, Oderzo e Bressanone.

Per l’Ariosto, già capace di battere le venete nel triangolare organizzato al “Boschetto” alle pendici dell’avvio della stagione, sarà disponibile una nuova freccia per l’arco di coach Carlos Britos, a caccia della prima vittoria stagionale: si tratta della centrale serba Marijana Tanic. L’ex Casalgrande, dopo una lunghissima attesa motivata da lungaggini burocratiche, si è allenata a pieno ritmo nelle scorse due settimane ed ora è pronta a dirigere la manovra ferrarese.

Marijana Tanic (Centrale Ariosto): “Sono davvero contenta di aver finalmente preso parte a questa nuova avventura. Non voglio parlare dei tempi lunghi del mio arrivo ma preferisco, specialmente ora, concentrarmi solo sul campo. Ho trovato un bel gruppo, formato da ragazze che hanno una gran voglia di giocare a pallamano e di migliorarsi di allenamento in allenamento. La rosa è davvero ricca di qualità, con un giusto mix fra giovani con ampi margini di miglioramento e giocatrici esperte, come la sottoscritta, che sanno cosa possono e devono dare in campo. Il mio arrivo a Ferrara è dovuto a una telefonata di Katia (Soglietti nda) che mi ha spiegato il progetto e convinto con poche parole. Contro Mestrino sarà una gara aperta: non partiamo battute, nonostante la partenza lanciata delle venete, ma daremo tutto sul campo a caccia dell’intera posta in palio”.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Oderzo vs Malo

Ariosto Ferrara vs Mestrino (Passeri Alex – Rinaldi Stefano)

Pontinia vs Brixen

Cassano Magnago vs Cellini Padova

Leno vs Salerno

Nuoro vs Erice

CLASSIFICA – SERIE A BERETTA: Salerno 6, Oderzo 6, Brixen 6, Mestrino 6, Malo 4, Erice 3, Leno 2, Padova 1, Nuoro 1, Ariosto Ferrara 1, Cassano Magnago 0, Pontinia 0, Cingoli 0.